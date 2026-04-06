Sturzengger va al Senado en medio de sospechas por su esposa y abre la puerta a la extranjerización de tierras

El funcionario expondrá ante un plenario de comisiones en la Cámara alta para detallar los alcances del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que también lleva la firma del jefe de Gabinete Manuel Adorni. El texto propone un mecanismo “sumarísimo” de desalojo, que permitiría restituir inmuebles con la sola acreditación del título, reduciendo los plazos judiciales.

El proyecto también avanza sobre la ley de Manejo del Fuego impulsada en 2020 por Máximo Kirchner, eliminando las prohibiciones que impedían modificar el uso de tierras incendiadas durante décadas. Para el Gobierno, esas restricciones afectan el derecho de propiedad y no lograron cumplir con los objetivos ambientales que se proponían.Con este paquete de reformas, el oficialismo busca consolidar un marco legal alineado con su programa de desregulación, mientras crecen las críticas por el impacto social y territorial de las medidas. La exposición de Sturzenegger se da en un contexto de tensión política creciente, donde el debate por la propiedad de la tierra vuelve a ocupar el centro de la escena.