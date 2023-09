Massa dijo que tiene "delineado" su gabinete: ministros de "otras fuerzas políticas" para la "unidad nacional"

El candidato a presidente dedio algunos indicios de lo que hará el próximo domingo en el primer debate candidatos a presidentes que se realizará en Santiago del Estero, pero además en una entrevista reveló que, de ganar las elecciones 2023, su gabinete estará compuesto incluso con "".aseguró, en charla con Neura, que de ganar las próximas elecciones tiene "delineado el gabinete" que lo acompañará. Si bien no dio nombres, Massa aseguró que tiene "delineadas personas y perfiles para trabajar conmigo" en unEn este mismo sentido aseguró que esos perfiles "son diferentes entre ellos" pero que lo que quiere es "inaugurar el 10 de diciembre una etapa de unidad nacional" y que eso incluya "ministros que vengan de otras fuerzas políticas, pero no de coalición sino en un término más amplio". Con respecto a ese tema añadió queque se pueden sumar. En cuanto al primer debate presidencial que se llevará adelante el próximo domingo, manifestó que va a haber "mucha gente que lo va a mirar con la esperanza de encontrar algo nuevo que le dé un motivo para elegir" a su candidato.Por otro lado, más allá de nombrar lo que serían los ejes de su próximo gobierno, Massa nombró la importancia de la educación y añadió que por allí pasará una de las claves de su presidencia. Al respecto aseguró que cree en la "escuela pública" y en la "universidad pública" y, al respecto, añadió:Asimismo, volvió a hablar de la situación económica que le tocó afrontar luego de la salida de Martín Guzmán del Ministerio de Economía. Al respecto indicó que "". Bajo esa misma situación también le dedicó unos minutos a Mauricio Macri al asegurar que "el daño más grande" de la gestión del gobierno de Macri fue "ir a entregar a la Argentina al FMI" y "sobreendeudarla", cuando pidió un préstamo por 54 mil millones de dólares en lugar de los 18 mil millones que podía recibir.Al ser consultado por la visita del economista Carlos Melconian al canal de YouTube Neura Media, al que todavía no fue la candidata presidencial de Juntos por el Cambio (JxC), Patricia Bullrich, Massa ironizó: ". Sobre las corridas cambiarias de la campaña electoral, criticó: "Son casi como que mágicamente aparecen, hechos de inseguridad, alguna corridita, el instalar la idea de saqueo"."Aparecieron en 24 horas pseudosaqueos que desaparecieron y se esfumaron justo el día que en el escenario político argentino apareció una publicidad que decía 'Yo voy a poner orden'", dijo en referencia a un spot de Bullrich. Acerca de la devaluación del 100% que le solicitó el FMI, destacó que"A mi me pueden criticar muchas cosas pero hay dos que no: que laburo como un perro y que cuando tomo una decisión, la banco", retrucó y destacó que cuando serecordó Massa.