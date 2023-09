Martín Redrado: No veo las condiciones para una hiperinflación en Argentina

El secretario de Asuntos Estratégicos y uno de los referentes económicos de Horacio Rodríguez Larreta,consideró que “estuvo bien la reacción del ministerio de Economía” respecto a frenar la medida que ayer anunció el Banco Central que afectaba el ingreso de dinero a cuentas de billeteras virtuales y aclaró que "no hay hiperinflación en la Argentina".“Cuando analizo hoy la economía argentina,”, señaló el ex presidente del Banco Central ene declaraciones a radio La Red y pidió: “Saquemos de cuajo el concepto de que hay hiperinflación. La inflación está subiendo por escalones”.“La espiralización de la inflación es lo que lleva a hablar técnicamente. Técnicamente, desde el punto de vista profesional, hoy no hay hiperinflación en la Argentina.Esos son los dos ejes para derrotar la inflación en la Argentina”, consideró el funcionario porteño.El también director de Master en Banco Centrales del Asia School of Business señaló que “quieren tapar el sol con las manos y es ridículo. Los bancos centrales del mundo están trabajando en monedas digitales que no reemplazarán a la tradicional pero permitirán transacciones más ágiles".”, consideró y concluyó diciendo: "Plantear regulaciones al dinero digital es estar mirando otra película”.