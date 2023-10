"No alcanza": rechazo de curas villeros al "arrepentimiento" de Milei por atacar a Francisco que forzó Massa

Sergio Massa y Javier Milei protagonizaron un tenso ida y vuelta alrededor de la figura de papa Francisco durante el debate presidencial que se llevó este domingo en Santiago del Estero, pero lo más destacado del hecho fue que significó un marcado retroceso del candidato presidencial de La Libertad Avanza, acción que no suele realizar

Sin embargo, esta mañana el sacerdote Lorenzo "Toto" de Vedia, que lleva a cabo su trabajo religioso en el barrio 21-24 del barrio porteño de Barracas, consideró insuficientes las disculpas que expresó Milei tras sus agravios al papa Francisco

El momento entre el candidato de Unión por la Patria y su adversario libertario se dio durante el eje de discusión denominado “Preguntas Cruzadas” en el que los postulantes se interrogan entre sí.Allí fue que Massa comenzó el cruce al criticar al diputado nacional libertario por sus ataques violentos sobre el Papa Francisco durante una entrevista que le concedió al periodista estadounidense Tucker Carlson, entre otras oportunidades, la cual fue publicada en X (ex Twitter).Allí Milei acusó al Sumo Pontífice de tener una “fuerte injerencia en la política” y mostrar una “gran afinidad con dictadores como (Fidel) Castro o (Nicolás) Maduro”. Previamente, ya siendo legislador nacional, el economista liberal había acusado al líder católico de ser "el representante del maligno en la tierra".Massa trajo el tema al debate e hizo que Milei flaquee en su respuesta:Milei evitó referirse a la reciente entrevista y y habló sobre críticas que hizo hacia Francisco años atrás cuando “todavía no estaba en política”, cosa que además es mentira, dado que ya era diputado nacional en funciones., le contestó al candidato peronista.Y agregó: “Además, una de las cosas que dije es que si el Papa quería venir a la Argentina, se lo iba a respetar no solo como jefe de Estado, sino como líder de la Iglesia Católica, por lo tanto, dale, dejá de chicanear y dedicate a bajar la inflación y a terminar el gobierno de manera decorosa, dale”.A lo que se refirió Milei es a cuando, tiempo atrás, calificó al Sumo Pontífice como “el representante del maligno en la Tierra” y lo definió como un “jesuita que promueve el comunismo” y un “personaje impresentable y nefasto”.De Vedia expresó que lo dicho por Milei anoche durante el primer debate realizado en la ciudad de Santiago del Estero "no alcanza" y opinó que el postulante de LLA "le esquivó al bulto", además de mentir.al papa Francisco, evaluó De Vedia en declaraciones a Télam Radio. En ese sentido, señaló que Milei "siendo diputado y siendo candidato presidencial, ofendió a la figura del Papa" y recordó que en 2018 y 2019 los curas villeros habían alertado a la sociedad "sobre críticas infundadas" a Jorge Bergoglio.El sacerdote comentó que los argentinos "nunca" deben "olvidar que las críticas al papa Francisco van en el contexto de las críticas al Estado y a la política, ya que el Papa siempre habló de la importancia de que la política es la forma más alta de la caridad".El 5 de septiembre pasado, con la presencia de dirigentes políticos y gremiales, la Iglesia argentina organizó en la Parroquia de los Milagros de Caacupé una misa en desagravio por los "ultrajes" a la figura del papa Francisco por parte de Milei, en la que se advirtió sobre sus declaraciones en contra de la "justicia social" y se subrayó la importancia de la presencia del Estado que "con inteligencia acompaña el crecimiento y desarrollo" de los sectores vulnerables.El propio presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, monseñor Oscar Ojea, remarcó que “es imposible construir un país sin diálogo y con insultos, gritos y descalificaciones”.“Uno de los candidatos se ha expresado con insultos irreproducibles y con falsedades. El Papa es para nosotros un profeta de la dignidad humana en un tiempo de violencia y exclusión. Pero, por otra parte, también es un Jefe de Estado al que se le debe un respeto particular”, dijo el religioso semanas atrás.