Milei volvió a apuntar fuerte contra Bullrich y reavivó su vínculo con Macri que complica al PRO: "Tuve una charla"

El candidato presidencial de(LLA),aseguró que si es elegido jefe de Estado, ya que todos aquellos que defiendan sus ideas serán "bienvenidos". Además, cargó duro contra la candidata de JxC,a quien acusó de "mentirosa" y de jugar sucio., explicó en una entrevista televisiva.Asimismo, añadió:, sostuvo en la señal de cable A24.Por otro lado, el economista, que aseguró que ganó "ampliamente" el debate presidencial del domingo, aseguró que es "mentira" que haya sufrido ataques de pánico la semana pasada y lo adjudicó a una teoría conspirativa de Juntos por el Cambio. ", remarcó. Y agregó: "No me parece nada malo. La gente de Juntos por el Cambio empezó a construir un montón de mentiras"."Con inventar enfermedades, demuestran que son lo peor de la política", subrayó Milei, quien agregó:". "Mienten descaradamente, ensucian, lo hacen con un nivel de violencia enorme", añadió el referente de La Libertad Avanza, quien apuntó contra Patricia Bullrich porque "miente" y que a pesar de eso "tuvo una performance desastrosa" en el primer debate.aseveró el libertario. "Quedó claro que Bullrich es una cáscara vacía, no tiene contenido. No sabe lo que hay que hacer, engaña a la gente, no tiene propuestas, es un montón de eslogan pero nunca explica el cómo de nada. No son ellos la alternativa del kirchnerismo. El único voto útil somos nosotros. Son parte de lo mismo", cerró.