Procesaron a Claudio Caniggia por abuso sexual tras la denuncia de Mariana Nannis

El exfutbolista Claudio Paul Caniggia fue procesado este jueves por abuso sexual agravado en la causa iniciada por su exesposa Mariana Nannis. Así lo confirmó la Cámara del Crimen de la Ciudad de Buenos Aires.Los camaristas Mariano Scotto y Juan Cicciaro no aceptaron el recurso iniciado por la defensa de Caniggia en julio de este año objetando la materialidad del hecho y su calificación legal. Hace unos meses, los abogados del exdeportista habían alegado que “los delitos contra la integridad sexual deben ser reconstruidos a partir de la prueba indiciaria con que se cuente”.Con este fallo, Caniggia está más cerca del juicio oral y podría enfrentar una pena de hasta 15 años de prisión si es declarado culpable.La denuncia fue realizada por la mediática, quien aseguró que su expareja la violó en mayo de 2018. Además, sostuvo que en ese mismo episodio la golpeó y la amenazó con matarla si no accedía a sus pedidos. El fallo es del juzgado de instrucción 18 y la medida es sin prisión preventiva.“Se le imputó la comisión del hecho ocurrido el día 6 de mayo de 2018, entre la madrugada y las primeras horas de la mañana, en el interior del inmueble sito en la calle Petrona Eyle 450, departamento 221, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, denominado ‘Residencias del Hotel Faena’”, señala la imputación al exfutbolista que es defendido por los abogados Fernando Burlando y Alejandro Díaz.Luego, se detalla lo que habría ocurrido esa noche y cómo fue la reacción inmediata de la denunciante. “Después de que Nannis Silles le dijese que lo iba a denunciar, el causante se rio y le dijo que era ‘amigo del capo de la policía’ y que ‘si haces la denuncia tu cabeza va a rodar... si salís por esa puerta te voy a mandar a matar, hija de puta, vos a mí acá solo no me dejás’”, expone.Por otra parte en el fallo también se mencionan los elementos de prueba como imágenes fotográficas que constatan los golpes, la palabra de distintos empleados del hotel, y las pericias psicológicas que le realizaron tanto a Caniggia como a Nannis, entre otros materiales que se aportaron a la causa.