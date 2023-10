Insólito: acusan a una candidata de Milei de ejercicio ilegal de la medicina

La candidata a intendenta de Moreno por La Libertad Avanza (LLA), Andrea Vera, fue acusada de presunto ejercicio ilegal de la medicina por vecinos bonaerenses.Estas atenciones se daban en el marco de operativos sanitarios con fines electorales, que luego promocionaba a través de sus redes sociales.según pudieron saber los pacientes que intentaron accionar contra ella por diagósticos errados y medicamentos mal recetados, entre otras acciones de mala praxis.Ramona, una mujer que se acercó a una posta sanitaria para recibir la vacuna contra el coronavirus, reveló que Vera se la aplicó tan mal que le afectó el brazo entero. "Estoy con kinesiología por el dolor del tendón. No puedo levantar el brazo. Lo tengo inmóvil", aseguró la mujer en comunicación con C5N.Emilse contó que llevó a su hijo a realizarse una aptitud física. En el lugar le realizan un electrocardiograma al niño de 8 años. Con los resultados, Vera llamó a la madre aparte y le dijo que el resultado había salido mal por lo que debía llevar al niño a un hospital de alta complejidad."Cuando lo llevo por mi cuenta al Hospital Posadas y le hice todos los estudios al nene y estaba todo bien. No tenía nada. Mi nene es sano, pero Andrea Vera me dice que mi nene estaba mal del corazón. Me dieron un electro sin sello, ni firma ni nada", narró la mujer. "Yo pensé que iba a hacer el bien para los chicos y al final es una farsa política", agregó.Otra mujer contó que le sucedió exactamente lo mismo con su hijo y aseguró que son muchos los casos similares pero que hay muchas personas que tienen miedo de denunciar. "Un montón de gente se atendió con ella porque era gratis. Lo hacía por campaña política para ganar votos. Eso es lo que hace", expresó.Según contaron las distintas mujeres,La candidata es hija de Ramón "Nene" Vera, que también se había postulado a la intendencia de Moreno por el Frente de Todos. El reclutamiento de este dirigente había sido motivo de indignación con el armador nacional, Carlos Kikuchi, por parte del Partido Libertario.La lista de LLA, encabezada por Vera, fue la segunda fuerza en el distrito de Moreno y las PASO.