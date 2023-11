Amadeo desmintió los dichos de Milei sobre el acuerdo con Bullrich y Macri: "No fue incondicional, pusimos condiciones"

El economistareferente del sector del PRO que responde a Patricia Bullrich, contradijo al candidato presidencial de La Libertad Avanza,al decir que el respaldo que tanto la titular de esa fuerza como el expresidente Mauricio Macri dieron al libertario "no fue incondicional".Ayer Milei aseguró que el respaldo que recibió de Bullrich y Macri era "un apoyo incondicional" : "No es un acuerdo, no tiene la lógica de la política tradicional. Es un apoyo incondicional, no un acuerdo", había insistido el libertario para luego aclarar que la eliminación del Banco Central no se negocia.Sin embargo, este viernes, en declaraciones a la radio on line Futurock, Amadeo explicó lo contrario: "Nosotros pusimos condiciones, están escritas y son públicas", al referirse al documento de 12 puntos que Bullrich leyó al hacer público su respaldo a Milei."Nosotros el martes (posterior a la elección general del 22 de octubre) presentamos una lista de doce puntos, donde por ejemplo hablamos explícitamente de una educación pública de calidad, Milei lo aceptó", aclaró el economista del PRO.Y continuó: "Detrás de esto vienen los 40 o 50 diputados nuestros". "Si gana gobernará con nosotros", aseguró en alusión a los sectores del PRO que le brindan su respaldo, y explicó al respecto que "entre otras cosas va a necesitar del Congreso" donde los amarillos tienen "capacidad de influencia sobre muchas cuestiones".El referente opositor sostuvo que si Milei gana las elecciones imagina "una coalición a la europea", y expresó que "hay coaliciones que se arman y luego discuten en el Congreso el camino político".También subrayó que el candidato libertario "hay muchas cosas que está bajando: él mismo dijo que está bajando algunas cosas delirantes que se dijeron, como el tema de los órganos o el tema del Papa, porque se da cuenta que la realidad exige más racionalidad".En este sentido, Amadeo dijo que Milei está "licuando la idea de la dolarización, por que es técnicamente inviable" y consideró que esa propuesta "no la va a poder ejecutar en el Congreso, no tiene los votos".Sobre los motivos de su respaldo a Milei, Amadeo dijo que quiere "terminar con Massa, en términos políticos"."Milei no es lo óptimo, pero yo quisiera terminar con el poder del kirchnerismo, que ha hecho mucho mal a la gente en muchos campos y en el tema social en particular", opinó Amadeo.A modo de anécdota, comentó que "una de las cosas más impactantes que he visto este año es la nota de (Carlos) Tevez donde cuenta que en la primera de Independiente hay tres pibes que no saben leer ni sumar. Estos pibes son hijos del kirchnerismo y creo que hay que terminar con eso, es demasiado cruel".