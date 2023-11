Economía: qué nombres suenan para al "ministro de otro espacio" del que habló Massa

El miércoles el candidato presidencial de Unión por la Patria (UxP) dejó una definición importante, en caso de ser electo en el balotaje del 19 de noviembre: “”, aseguró en una entrevista con radio Cadena 3, en Córdoba.Cómo sea, algunos nombres ya circulaban desde hace varios días como potenciales candidatos y otros surgieron hoy en los pasillos oficiales luego de las declaraciones de Massa sobre un “externo”. Los que resuenan como posibles ministros, tienen casi todos buena relación con los mercados y una mirada cercana a la ortodoxia.El más mencionado fue, de quien Massa se preocupó en hablar bien aún cuando arreciaban las acusaciones en su contra por unos audios que no lo dejaban bien parado. Curiosamente, Melconian hubiera sido el ministro de Patricia Bullrich en caso de que hubiera ganado, por eso muchos lo descartaban.Más allá de que ambos confirmaron una reunión antes de las elecciones, tienen buena relación “desde siempre”, como describen cerca de ambos. El ex candidato de Bullrich no habló de la posibilidad en público, pero sería, quizás, el candidato más extremo de la opción “alguien de otro sector político”.El ex presidente del Banco Central también tiene muy buena relación con Massa. Cercano siempre al peronismo, en los últimos meses estuvo a cargo de la Secretaría de Asuntos Estratégicos porteña, en el equipo de Horacio Rodríguez Larreta.“A Martín hay que llamarlo el día 20 si ganamos, no tengo dudas. Hay que ver si acepta, pero yo creo que lo hará. Hay que darle reputación al equipo, a todo el gabinete”, dijo una de las fuentes consultadas por Infobae. Sin embargo, a Redrado se lo escuchó decir: “No estoy en el mercado”, pero se cree que está dispuesto a escuchar propuestas que vayan en el sentido de lo que plasmó en su libro “Argentina primero” y que podría resumirse en tres conceptos: plan integral, equipo y leyes que permitan su realización.. El ex viceministro de Economía, durante la gestión de Axel Kicillof en el gobierno de Cristina Kirchner, es otro de los candidatos. Su nombre también había sonado para reemplazar a Martín Guzmán. El titular de la consultora PxQ, tiene diálogo fluido con Massa.En la lista de posibles titulares de Hacienda también se encuentranla cabeza de la consultora Eco Go, que fue asesora de Daniel Scioli con Miguel Bein, en 2015, y que trabajó cerca de Facundo Manes en los últimos meses.También aparecen los mencionadossocios en Equilibra, y Peirano, especialista en industria que fue ministro de CFK en 2007. Si bien son ministeriables, en general se los menciona como posibles integrantes de un equipo económico “fuerte”.