Milei le copia a Trump y Bolsonaro la estrategia de fraude electoral

Las denuncias desobre fraude electoral ya habían ayudado a inspirar al expresidente de Brasil,, que plantó dudas sobre la seguridad de las elecciones de su nación y provocó disturbios en la capital de Brasil este año. Ahora, a solo días del balotaje, el candidato de La Libertad Avanza,y su coalición adoptan una estrategia similar yDurante la campaña,al igual que ellos, ha advertido repetidamente de que si pierde, podría ser porque le hayan robado las elecciones.Desde La Libertad Avanza aseguraron, sin pruebas, que durante las elecciones primarias hubo boletas robadas y rotas que le costaron más de un millón de votos, es decir, hasta el 5 por ciento del total. Y ahora, los apoderados de LLA, Karina Milei y Santiago Viola, plantearon ante la Justicia que un “fraude colosal” podría haberse realizado durante las elecciones generales del 22 de octubre, en las que Milei quedó segundo con el 30% de los votos, superado por el candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa.”, declaró Milei en una entrevista televisiva la semana pasada. ¿Será la denuncia de fraude un spoiler a lo que podría ocurrir si pierde contra Massa? Además de las ideas de ultraderecha, el libertario parece haberse influenciado de los esfuerzos que realizó Trump para revertir las elecciones estadounidenses de 2020.La Justicia electoral descartó haber recibido alguna queja formal de la campaña de Milei en relación con un posible fraude. En un comunicado, calificó sus declaraciones de “invocaciones de fraude sin fundamento que en estos días desinforman a la opinión pública y socavan a la democracia como sistema de creencias compartidas”.Si bien Santiago Viola, director jurídico nacional de la campaña libertaria, dijo en una entrevista que había recibido entre 10 y 15 quejas por escrito de personas que afirmaban que faltaban boletas de La Libertad Avanza. No pudo verificarlo, ni presentar pruebas. “Javier maneja los números mejor que yo”, dijo refiriéndose a Milei.El candidato presidencial de LLA afirma que hay “estudios” que demuestran que le robaron el 5% de los votos en las elecciones primarias, pero no los ha compartido.Incluso Massa llegó a decir que Milei está copiando a los expresidentes: “Es la misma metodología de Bolsonaro, la misma metodología de Trump”, afirmó.Los dichos del libertario no están tan alejados de los exmandatarios de derecha. Ha calificado el cambio climático de complot socialista, puso en duda los resultados de las elecciones de 2020 y 2022 en Estados Unidos y Brasil. También ha afirmado que los ataques de manifestantes contra edificios gubernamentales de EE. UU. y Brasil no tuvieron nada que ver con Trump o Bolsonaro.En septiembre, en declaraciones a The Economist, Milei consideró que lo ocurrido en Brasil fue organizado por el propio gobierno brasileño. Sin embargo, hay pruebas claras y abundantes de que los partidarios de Bolsonaro asaltaron la capital de Brasil en un intento de revertir la derrota electoral de Bolsonaro.De cara al balotaje del domingo, Milei aseguró que su coalición planeaba combatir el fraude el domingo armando a los 103.000 supervisores electorales con boletas, para que pudieran reponer en los centros de votación en caso de que se robara alguna. Ante la advertencia de la Justicia Electoral por la cantidad insuficiente de boletas de LLA para la segunda vuelta, el candidato explicó que esta vez mandaron "pocas" porque "si van a destruir, que destruyan pocas, después los fiscales van y las reponen".