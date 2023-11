Si veo dos hombres besándose me duele la barriga, pero si son dos mujeres me encanta": los dichos homofóbicos y machistas de Carlos Rodríguez

#Declaraciones | Carlos Rodríguez, asesor económico de Javier Milei, explicó cuál es su "problema con los gays".



💬 "Si yo veo dos hombres besándose, me duele la barriga. Hay un problema hormonal. Si yo veo dos mujeres besándose, me encanta". pic.twitter.com/88jkT1qRK4 — Política Argentina (@Pol_Arg) November 23, 2023

El economista Carlos Rodríguez , jefe del consejo de asesores económicos del presidente electo, Javier Milei, explicó cuál es su "problema con los gays" con declaraciones no sólo homofóbicas, sino también machistas.", sostuvo el ex viceministro de Economía de Carlos Saúl Menem durante una entrevista con el periodista Luis Novaresio por LN+.“La próxima marcha del Orgullo vení conmigo yo te invito”, le dijo Novaresio ante lo que Rodríguez se negó: “”.Y quiso aclarar:”Yo me siento perfectamente cómodo , yo sé que vos sos gay y yo me siento cómodo al cien por ciento, pero si veo dos hombres besándose me duele la barriga”.