En asamblea, la AFA y los clubes rechazaron las SA que promueven Milei y Macri

En el marco de una Asamblea Ordinaria celebrada este jueves, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) se pronunció contra inclusión de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) en su estatuto. "Nosotros si somos defensores de las asociaciones cíviles sin fines de lucro y quien les habla está más convecido que nunca cuáles es el fútbol argentino. La mayoría, por estatuto, tiene la posición de no cambiar las asociaciones cíviles", dijo el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia.

#AHORA | "Nosotros si somos defensores de las asociaciones cíviles sin fines de lucro y quien les habla está más convecido que nunca cuáles es el futbol argentino. La mayoría, por estatuto, tiene la posición de no cambiar las asociaciones cíviles", dijo Claudio "Chiqui" Tapia pic.twitter.com/KQ6QTbOg2O — Política Argentina (@Pol_Arg) November 23, 2023

#AHORA | La AFA rechazó las SAD que promueve Milei y Tapia aprovechó para tirarle un palito a Macri.



"Por si no lo saben, acá habla el imperdonable. Quiero decirles que el fútbol argentino está muy bien, que se quede tranquilo que algo hemos ganado en estos seis años", expresó. pic.twitter.com/OHksIrPMTm — Política Argentina (@Pol_Arg) November 23, 2023

Finalmente, por mayoría - dada la ausencia de las autoridades de Talleres de Córdoba - la mayoría de la dirigencia de los clubes de AFA le dijeron no a la SAD. "Por si no lo saben, acá habla el imperdonable. Quiero decirles que el fútbol argentino está muy bien, que se quede tranquilo que algo hemos ganado en estos seis años", sostuvo de manera contundente el máximo dirigente del futbol argentino, Claudio Tapia, en un claro mensaje para el ex presidente Mauricio Macri que siempre se mostró crítico ante su gestión pese a haber ganado la Copa America 2021, la Finalissima y, nada más y nada menos, que la Copa Mundial 2023.

Por ello, convocóa los asambleístas a participar en un plebiscito este jueves para decidir sobre la incorporación de las SAD al estatuto de la Casa Madre del fútbol. Este paso, evitó cualquier tipo de instancia para reformar el estatuto y, eventualmente, modificar los estatutos individuales de los clubes que deseen hacerlo.Previamente, según la comunicación enviada a los asambleístas por Viamonte, "el próximo jueves 23.11.2023, a la finalización del último Punto a tratar por la Asamblea General Ordinaria, se someterá a votación de los señores Delegados sobre la incorporación de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) al Estatuto Social de la AFA. La votación tendrá el carácter de Plebiscito y su resultado será incorporado al Acta de la Asamblea".Este debate recuerda a los eventos de 2018, cuando bajo la presión del Gobierno de Mauricio Macri, se buscó abrir la posibilidad de que los clubes se transformaran en SAD, aunque en esa ocasión se intentó modificar directamente el estatuto. La diferencia crucial radica en que en aquel momento se gestionó ante la Inspección General de Justicia (IGJ) para que la votación no fuera a viva voz y con voto identificado, como establece la carta magna de la AFA. Cabe recordar que Talleres ha estado históricamente alineado con el macrismo y la idea de las SAD, y se ausentó a la asamblea. Cinco años después, la AFA vuelve a abordar este tema, pero esta vez opta por una consulta en lugar de una modificación directa del estatuto.