Comida, combustible y tarifas: cuánto subirán desde diciembre y por qué mejor expectativa es que "no sean brutales"

Las empresas alimenticias aseguran que todavía no encuentran en La Libertad Avanza un interlocutor para abordar la cuestión de los precios durante la transición, mientras que los supermercados ya advirtieron que el programa Precios Justos caducará el 10 de diciembre. Todo el sector se rige por las señales que dio el líder libertario durante la campaña, cuando dijo queTodos los nombres de economistas que están orbitando en el esquema libertario provienen del mundo de las finanzas.”, reconocía esta semana un referente libertario que está al tanto de los movimientos en el Hotel Libertador por lo que el impacto de la política que tendrá Milei es un misterio para el impacto del cuidado del bolsillo y la economía doméstica.Fuentes del Ministerio de Economía –hoy a cargo de Sergio Massa– aseguraron que aún no hubo una instancia de diálogo con los libertarios para intercambiar información sobre el área referida a Comercio Interior. Las empresas alimenticias y los supermercados, en tanto, tampoco saben quién será su interlocutor.En la campaña, Milei fue tajante al referirse a los acuerdos de precios. En mayo, en un video que grabó para su cuenta de TikTok, el libertario llegó a afirmar que existen “4000 años de evidencia empírica” que demuestran que los programas de “precios justos” siempre fracasaron.supo sostener también Milei en declaraciones a la prensa, donde rechazaba de forma tajante la intervención del Estado al señalar que”.Esta semana, en tanto, ya como presidente electo, el líder de La Libertad Avanza advirtió acerca de la existencia des” por delante, con peligro de terminar en una hiperinflación. “Si no hacemos el ajuste fiscal, nos vamos a 95% de pobres”, enfatizó. Pero enseguida buscó aclarar que no va a implementar nada parecido a un Plan Bonex, el canje compulsivo de depósitos que implementó el ministro menemista Erman González a finales de 1989.Altas fuentes del sector alimenticio advirtieron al diario La Nación que los aumentos salariales en el sector otorgados en noviembre y diciembre se desquitarán sobre precios, que vienen siendo contenidos –en parte– por los acuerdos alcanzados con el gobierno saliente. “Entendemos que no van a seguir los controles de precios sino solo la deducción del IVA de los alimentos”, dijo un referente del sector alimenticio.El secretario de Comercio saliente, Matías Tombolini, esta semana acordó con los supermercados sostener el programa de Precios Justos solo hasta el 10 de diciembre: para los supermercados se fijaron aumentos de entre el 5 y el 12% para noviembre y del 8% para los primeros diez días del último mes del año.”, dijo en un comunicado la Asociación de Supermercados Unidos (ASU). Y enfatizó:Fuentes del sector de los supermercados señalaron al diario LaNación: “No tenemos idea de lo que va a pasar con Precios Justos después del traspaso de mando. En su momento, Precios Cuidados se mantuvo en la transición entre el kirchnerismo y Mauricio Macri, así que todo puede ser”. Un referente económico del mundo libertario se mostró escéptico sobre la efectividad y el cumplimiento de Precios Justos por parte de las empresas., soltó.Por su parte, Mario Grinman, presidente de la Cámara Argentina de Comercio, sostuvo que no existen contactos con La Libertad Avanza y que tampoco solicitaron reunirse. “Estamos esperando que se acomoden”, indicó. Y añadió, respecto a la posibilidad de que se terminen los programas Precios Justos y Precios Cuidados: “A diferencia del organigrama actual, la política energética ya no estará bajo la órbita del Ministerio de Economía, sino en un nuevo megaministerio, el de Infraestructura, a cargo de Guillermo Ferraro. Dentro de su organigrama, está confirmado como secretario de Energía Eduardo Rodríguez Chirillo, que viene manteniendo diálogos con empresas del sector desde mediados de año.Respecto a los combustibles, Chirillo dijo en una de sus presentaciones durante la campaña a las PASO que su objetivo es permitir que los precios internos achiquen la brecha con el precio export parity, abriendo una transición hacia los valores internacionales conforme se vaya estabilizando la macroeconomía. Sería el fin del barril criollo. Quienes lo escucharon recientemente apuntan que Chirillo siempre se refiere a “un sendero de precios” para que los aumentos no sean brutales, a la vez que enfatiza que hay que evitar la desinversión de la cadena.Respecto a las tarifas de servicios públicos, Chirillo también se refirió en la campaña a un “sinceramiento” del valor de la tarifa y apuntó que “se tiene que recuperar el principio de que el costo del servicio se vea reflejado en la tarifa”. Según los análisis que hacen en La Libertad Avanza, en promedio, teniendo en cuenta todos los segmentos, los residenciales estarían pagando el 50% de la tarifa.Rodríguez Chirillo dijo antes del triunfo de Milei que se eliminarán “de manera paulatina los subsidios cruzados, migrando hacia subsidios directos a gente vulnerable y/o al consumo”. En todo momento dio a entender que se encarará un camino de aumentos progresivos en la medida que la macroeconomía se vaya ordenando.