De Mendiguren tras la confirmación de Caputo: "La salida no es volviendo a endeudar a la Argentina"

El secretario de Industria y Desarrollo Productivo,, criticó la designación de Luis Caputo como ministro de Economía del presidente electo, Javier Milei, expresó estar preocupado y afirmó que "la salida no es volviendo a endeudar a la Argentina".. No escuché una sola palabra que hable de producción e industria y volvemos otra vez al eje de la valorización financiera", manifestó De Mendiguren esta mañana en diálogo con FM Delta.Y recordó que durante la gestión de Caputo "no hubo un solo índice en que nos fuera bien". "Punta a punta, la industria cayó 14% y no hubo un solo sector industrial que terminara 2019 mejor que en 2015.Desde lo productivo, es contundente el resultado negativo",señaló.Recordó además que, meses atrás, Milei "dijo que el propio Caputo se había fumado US$ 15.000 millones que se fue a financiar la fuga de capitales".", enfatizóSin embargo, señaló que "hubo un ganador de las elecciones, de forma absolutamente legitima, por un amplio margen y que tiene la legitimidad que le dio el voto para poder elegir el camino que crea conveniente". "Lo que yo pienso es que un país como la Argentina sale a través de liberar su energía productiva", aseveró.En ese sentido, comparó la plataforma del presidente electo con la del excandidato presidencial de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa: "Nosotros con Sergio Massa la propuesta que teníamos era un acuerdo político y un fuerte impulso a todas las exportaciones argentinas para salir de esta situación de forma virtuosa a través del crecimiento. En 2002 hicimos un acuerdo político donde apostamos por la producción y, gracias a esa definición, Argentina pasó de la peor crisis social, política y económica al periodo de crecimiento más largo de la historia de 2002 a 2011", recordó.De Mendiguren señaló que, en ese entones, "los argentinos desatesoraron US$ 17.500 millones". "Los argentinos, por distintas razones, tienen un PBI entero ahorrado. Nuestra esperanza era seducir a esos capitales para que los inviertan, antes de seducir a los fondos de pensión extranjeros, que ya sabemos cuáles son las consecuencias", señaló.Comparando ambas posturas, señaló que "la producción es como un árbol mientras que las finanzas y el financierismo son la sombra"."Mucha gente riega la sombra y se le seca el árbol. Estamos seguros de que haciendo lo que habíamos planteado con un acuerdo político y la cantidad de negocios extraordinarios que va a tener Argentina en agroindustria, petróleo, gas y minería, al país la plata en poco tiempo le iba a sobrar", manifestó el funcionario.