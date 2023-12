"Vamos a estar peor": una por una, las mejores frases de Caputo y las 10 medidas de Milei

Tras una inédita demora de más de dos horas y grabar el video dos veces con varias versiones circulando como razones, el ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, anunció las primeras 10 medidas de Javier Milei, paquete de novedades que ya se había filtrado parcialmente pero que el mercado, entre otros, esperaba con ansiedad

Anuncio de Medidas de Emergencia Económicahttps://t.co/kd0h02Bu95 — Ministerio de Economía (@Economia_Ar) December 12, 2023

Los anuncios de quien fuera funcionario de Mauricio Macri tocaron la esperada fuerte devaluación, pasando por el fin de la obra pública, la poda de los subsidios al transporte y la energía, y el aumento de los planes sociales para los "caídos", como le llama Milei a los pobres que se generarán por el impacto del ajuste que ejecutará."Agradecerle al Presidente por haber confiado en mi equipo para un momento tan difícil como éste. Estamos definitvamente ante la peor herencia de nuestra historia", empezó "Toto".Luego, enumeró una serie de datos y apreciaciones sin datos, que sintetizó como "un país donde los argentinos somos cada vez más pobres".Tras enumerar sus medidas, llegó el final de la elocución de Caputo: "¿Cómo van a ser los próximos meses? Además de la herencia que les he comunicado, estamos heredando una inflación reprimida que es consecuencia del rezago de la política monetario ultra expansiva de estos últimos cuatro años y de los controles de precios que a la larga nunca funciona. Lo ven todos en las góndolas, cualquiera que fue en las últimas semanas al supermercado ve que hubo aumentos de hasta 100%", dijo., afirmó Caputo en el momento más destacado de sus palabras.Y siguió: "Por toda esta situación de emergencia, el Presidente nos pidió que pongamos foco en la gente que más puede sufrirlo"."Para terminar de algo podemos estar seguros y es que éste es el camino correcto. El otro camino es uno de mayor pobreza, inflación y sufrimiento. Argentina es un país rico. Si hacemos los deberes que nunca hemos querido hacer, permitámonos soñar con volver a ser ese gran país que hace 100 años el mundo entero admiraba", concluyó.- no se renuevan los contratos laborales del Estado nacional que hayan sido realizados con menos de 1 año de vigencia.- se decreta la suspensión de la pauta pública del Gobierno nacional por 1 año.- conforme la ley de Ministerios de Milei, se reducen de 18 a 9 dichas carteras y las secretarías de 106 a 54. Significa una reducción del 50% de los cargos jerárquicos.- reducir al mínimo las transferencias discrecionales del Estado nacional a las provincias.- Nación no va a licitar obra pública nueva y va a cancelar aquellas cuyo desarrollo no haya empezado. Las obras, en adelante, serán realizadas por el sector privado.- reducir subsidios a la energía y al transporte. El Estado nacional sostiene, según Caputo, artificialmente "precios bajísimos" que "engañan a la gente" y "se pagan con inflación", lo cual hace que "los pobres financien a los ricos".- mantener los planes Potenciar Trabajo según el Presupuesto 2023 y fortalecer políticas sociales recibidas directamente por quienes las necesitan, sin intermediarios.- sincerar el tipo de cambio oficial. Va a pasar a valer 800 pesos. Esto va acompañado de un aumento provisorio del Impuesto País a las importaciones y a las retenciones de las exportaciones no agropecuarias. Según el ministro, se beneficia así a los exportadores con un mejor precio y se equipara la carga fiscal para todos los sectores, dejando de discriminar al sector agropecuario. Finalizada la emergencia, vamos a eliminar todas las retenciones.- reemplazar el sistema de importaciones SIRA por un sistema estadístico y de información de importaciones que no requerirá de aprobación previa de licencias. "Se termina la discrecionalidad y se garantiza la transparencia del proceso de aprobación. El que quiera importar podrá hacerlo y punto", dijo.- duplicar el plan de Asignación Universal por Hijo y aumentar en un 50% la tarjeta Alimentar.