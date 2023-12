El kilo de pan ya alcanzó los 1500 pesos en la provincia de Buenos Aires

Con la retirada del Estado en su tarea de controlar precios y ante el desarme del Fideicomiso triguero, en la provincia de Buenos Aires ya se comercializa a 1500 pesos el kilo y continúa en aumento.La decisión se tomó entre los centros Merlo, Ituzaingó, Marcos Paz, Las Heras, Moreno, General Rodríguez, San Miguel, JC Paz, Malvinas Argentinas, Quilmes, Florencio Varela, Tigre, San Fernando, San Pedro, Varela. “”, expresó el titular del Centro de Industriales Panaderos de Florencio Varela, Roberto Pucciarelli."Ayer vino el molino y me avisó que no me va a entregar harina por un mes porque no hay precio de trigo. Y otros molinos calculan una bolsa alrededor de $20.000. Ojalá que no, porque estaríamos hablando de un pan a $2.500. Es muy dura la situación para todos”, señaló Pablo Canje, dirigente de Marcos Paz.Los recursos, que eran aportados por la exportación, serían para subsidiar el valor de la bolsa de harina. De esta manera, se amortiguaba uno de los principales costos. En el gobierno de Javier Milei, este instrumento ya no existe.El precio del pan percibe un incrementoo en diferentes partes del país. En Santa Fe, las panaderías aplicaron un aumento del 18% o en promedio al precio del kilo de pan. En la capital provincial, según las especialidades y los comercios, su valor oscila entre los $1.400 y $1.600, mientras que algunas especialidades, aumentaron un 22%.