Cuáles son los pasos que debe atravesar el DNU para ser aprobado por el Congreso

Javier Milei anunció en cadena nacional las principales medidas que empezarán a regir a partir de mañana cuando sancione el DNU de desregulación del Estado, que contará con más de 300 reformas centrales, entre ellas la derogación de la Ley de Alquileres, la ley de Abastecimiento, la ley de Góndolas y el Observatorio de Precios y de la normativa que impide la privatización de las empresas públicas.

Sin embargo, este enorme paquete de medidas todavía puede ser rechazado tanto por la Justicia como por el Congreso. El poder Judicial tiene la potestad de no aprobar artículos de los decretos si considera que van en contra de otros derechos o si son inconstitucionales.Cada uno de los DNU promulgados por el poder Ejecutivo deben tener un paso previo por el Congreso. A lo largo del proceso, donde los legisladores analizarán si aprueban o no la medida, mantendrá fuerza de ley.El jefe de Gabinete, en este caso, debe enviar en los próximos 10 días el decreto a la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo, conformada por 8 diputadas y 8 senadores, cuyos nombres todavía deben definirse.Luego, la Comisión debe elevar un dictamen que cuente con la firma de la mayoría absoluta de sus miembros a ambas cámaras, también dentro de 10 días. En este dictamen, la Bicameral deberá expedirse sobre la validez o invalidez del decreto y sobre la procedencia formal y la adecuación a las bases de la delegación y al plazo fijado para su ejercicio.La aceptación o el rechazo del decreto debe contar con el voto de la mayoría absoluta de los miembros presentes.Si ambas cámaras rechazan el DNU, este pierde validez de forma permanente. De todos modos, en el período que comprende la promulgación del decreto hasta el final de su tratamiento en el Congreso, mantendrá la vigencia como una ley más. El abogado constitucionalista y profesor de la UBA, Raúl Ferreyra, trazó un preocupante panorama sobre el decreto de necesidad y urgencia publicado por el presidente Javier Milei, opinó que es "abiertamente inconstitucional" y sentenció que se trata de "una suerte de suicidio de la democracia"., explicó en diálogo con el periodista Gustavo Sylvestre en Radio 10. "Esto es una suerte de suicidio de la democracia", resumió.Ferreyra no descartó que la decisión derive en la posibilidad de iniciar un juicio político al Presidente. "graficó. Respecto a los mecanismos para intentar frenar los efectos de la medida, el letrado fue escéptico debido a que "la ley de control de los DNU es malísima, lo que provocó que ningún decreto de necesidad y urgencia haya sido controlados y rechazados. Es tan mala que no tiene plazo".En el caso de intentar una presentación judicial, adelantó que "hay que ver si sea hace una impugnación global o punto por punto", aunque tampoco se mostró optimista.recordó.Por lo que, en su opinión, la respuesta está en el Congreso: "