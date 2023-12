Cuáles son los cambios que habilita el DNU de Milei y afectan directamente el bolsillo de la gente

El Decreto de Necesidad y Urgencia que anunció ayer el presidenteJavier Milei habilita varias modificaciones que impactan directamente en el bolsillo de la población. En materia de salud, financiamiento, turismo, alquileres y comunicación son los cambios del mandatario en contra del "la casta" de trabajadores.En materia de modificaciones a la Salud el decreto elimina las restricciones de precios y habilita el cambio en el mínimo de prestaciones que las prepagas y obras sociales están obligadas a dar.Claudio Belocopitt, dueño de Swiss Medical Group, ya confirmó que la prepaga aumentará entre un 40 y un 50%" en la cuota mensual. El empresario dejó en claro que el sistema de salud "no daba para más" y la liberación de precios "es una medida que no debería haber estado funcionando activamente con la práctica de la ley, si se hubiese hecho correctamente".Respecto al financiamento con tarjetas de crédito, el DNU de Milei dispone la eliminación del tope de tasa que se le cobra a los comercios (3% crédito y 1,5% débito) lo que se traslada a precios. Además, elimina el tope al interés punitorio, por demoras en el pago, y elimina sanciones a las empresas si no informan la tasa de interés.En el ámbito de Turismo se elimina el control del Ministerio de Turismo sobre las agencias de viajes y se permite la operación local de empresas que no estén radicadas en el país.Además, se dispone la derogación de la Ley de Alquileres, establece los precios en cualquier moneda (pesos, dólares, euros) y la indexación "de libre acuerdo" entre partes. De esta manera, vuelve a regir el Código Civil y Comercial, dentro del cual, el gobierno de Javier Milei modificó el artículo 765, referente a las transacciones entre privados y contratos en moneda extranjera.Con respecto a los cambios en materia de comunicación, incluyen modificaciones en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (Ley N° 26.522), que entre sus puntos centrales elimina todo límite a la multiplicidad de licencias en el orden nacional.En esa línea, rige la "desregulación de los servicios de internet satelital para permitir el ingreso de empresas como Starlink", uno de los emprendimientos más importantes en la carrera de Elon Musk junto con SpaceX, Tesla, Neuralink, entre otras. En Argentina, la empresa se registró el año pasado como sociedad en la Inspección General de Justicia, bajo el nombre de Starlink Argentina S.R.L. Entre las actividades que buscarán llevar a cabo en el país destacaron prestar "servicios de Internet a empresas o individuos", "brindar servicios de conectividad a Internet y proporcionar servicios de Internet vía satélite" y "desarrollar, comercializar e instalar dispositivos de hardware, incluyendo antena y terminal de usuario".