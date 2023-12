Milei con Mirtha Legrand: de la insólita crítica a los cacerolazos a la idea de echar a la mitad de los trabajadores públicos

"Los cacerolazos estaban prearmados, ¿Cómo hicieron para leer tan rápido el decreto?"

"En el DNU convertimos a todas las sociedades del Estado en Sociedad Anónimas y pueden ser privatizadas y está la posibilidad de que sean entregadas a los empleados"

El presidentevisitó el programa deen las vísperas de las fiestas de Navidad y Año Nuevo, en pleno descontento de una porción importante de la sociedad con las medidas que ejecutó en sus primeros 15 días de gobierno, y consideró que el país tiene "indicadores sociales peores que en el 2001", remarcó que tiene "un mandato muy claro" para "terminar con la inflación, evitar la hiperinflación" y "que crezca la economía", y apuntó contra los "cacerolazos" contra su reciente DNU.Milei dijo que hay "indicadores sociales peores que en el 2001" a la vez que "están dadas todas la condiciones para la peor crisis de la historia" y aseguró que por eso "nos vimos obligados a hacer el ajuste", expresó el jefe de Estado, sin datos verosímiles que avalen dicha mirada, en declaraciones realizadas en el programa "La noche de Mirtha Legrand" que se emite por Canal 13, en el que también participó la ministra de Seguridad,El mandatario remarcó que su gobierno tiene "un mandato muy claro" para "terminar con la inflación, evitar la hiperinflación" y "que crezca la economía"."Y un mandato muy claro en materia de seguridad", agregó, con Bullrich enfrente. También dijo que la ministra de Seguridad "está haciendo un trabajo formidable, estoy orgulloso".El Jefe de Estado indicó que el país tiene "todos los elementos" para que la Argentina "se ponga de pie y vuelva a ser una potencia".Milei defendió el Decreto de Necesidad y Urgencia que firmó esta semana, cuestionado por casi toda la oposición y el conjunto de los especialistas en derecho constitucional, y dijo que quienes "se quejan" de esa medida que desregula la economía es porque "pierden privilegios"."Se quejan porque pierden privilegios", expresó el Presidente, llamativamente, y destacó que con las medidas contempladas hacen que "los mercados sean más competitivos", terminan "con algunos privilegios" y que entonces "algunos que ven afectados sus intereses se quejan".También aseguró que los cacerolazos producidos tras el anuncio del DNU y en los días siguientes "estaban prearmados" y se preguntó "¿cómo hicieron para leer tan rápido el decreto"., y defendió el contenido del DNU al asegurar que otorga "más libertad a los argentinos". La única fuente posible para que los medios de prensa revelaran el contenido del decreto, que se confirmó incluía todo lo que se había anticipado, es La Libertad Avanza y el gobierno nacional. Así, el público conoció el sentido general y la orientación del decreto casi dos semanas antes de que se publicara., manifestó.En la misma línea, Bullrich señaló que fueron “50 mil personas contra 46 millones”. “Yo camino mucho, porque es bueno no encerrarse, no dicen: ‘No cedan, no vayan para atrás’”, dijo.Miilei sostuvo que el DNU da "la posibilidad de que las empresas del Estado sean públicas", pero preguntó "por qué" debe "sostener la TV Pública cuando hay chicos muriéndose de hambre", por lo que sentenció que "hay que cerrar todas las empresas del Estado"., manifestó el Presidente en una entrevista que se emitió esta noche por Canal 13.Por eso, con una estadística de dudosa procedencia, sin fuentes ni argumentos, denunció que la TV Pública se utilizó como "mecanismo de propaganda" o la agencia de noticias Télam, que no descartó dársela "a los empleados"."En el DNU convertimos a todas las sociedades del Estado en Sociedades Anónimas y pueden ser privatizadas y está la posibilidad de que sean entregadas a los empelados. Hay una cláusula anti boicot porque los sindicatos pueden querer bloquearlo. Con uno solo que la quiera, se la puede quedar", alardeó.Al respecto de la agencia de noticias públicas, Milei agregó en tono violento: "El otro día estaban enojados los de Télam. Bueno, le podemos dar la empresa a la gente y que la manejen ellos, a ver qué hacen".En tanto, la ministra Bullrich afirmó que "Télam solo opera en Argentina y tiene más empleados que Reuters en todo el mundo". Sin precisar detalles y a contramano de lo que la propia agencia privada informa sobre sí misma, dijo: "Reuters, la empresa más importante que todavía subsiste como agencia tiene 200 trabajadores en el mundo entero. Télam tiene más de 1.000 en un solo país"."Hoy la agencia es Twitter", consideró la funcionaria al comparar la agencia de noticias estatal con una red social, que actualmente se denomina X y que está poblada por millones de cuentas falsas y bots, ente otros modos no verificables de perfiles y publicaciones."Todas las agencias importantes cerraron", destacó Bullrich y mencionó entre ellas a la agencia Diarios y Noticias (DyN), que cerró en 2017 durante el gobierno de Mauricio Macri cuando ella también fue ministra de Seguridad, y a la agencia Noticias Argentinas (NA), que permanece en actividad y este año cumple 5 décadas en funciones. Se olvidó de la BBC, que en todo caso implica otro formato de convergencia pero que incluye un servicio de agencia, ni consideró la misma situación la RT, entre otras.No conforme con los datos falsos, Bullrich dijo que "todas las agencias privadas cerraron, DyN, NA, no existen más las agencias, la única que existe es la del Estado". NA sigue existiendo en la Argentina y es privada.Como si esto fuera poco, consideró que "probablemente debería haber la mitad de empleados públicos" en la Argentina, lo cual solo contabilizando el orden de la administración pública nacional implicaría el despido de alrededor de 170 mil personas, y sostuvo que "las empresas públicas generan pérdidas", información que se choca con los datos oficiales.