Entre la inflación y la elección: Massa no abandonó pero no tuvo premio

Fue larguísimo. Si uno tuviera que hacer un balance económico del último año no puede desencajarse de los tres previos. Es cierto, la inflación se aceleró, principalmente en abril (8,4%), dejando un IPC interanual de casi 140 puntos pero la actividad económica se incrementó y el Producto Bruto Interno (PBI) quedó en niveles similares a los de 2012. No obstante, el hecho de tener empleo no aseguró las cosas: el poder adquisitivo experimentó una caída sustancial, golpeado por la inflación y afectando tanto a los salarios como a las jubilaciones

“Si no teníamos un escenario de Asamblea Legislativa”

Aunque ha dirigido la economía en el último año sin mayores descalabros, Sergio Massa no logró liberarse de los desafíos que lo aquejaron desde que fue designado como candidato de Unión por la Patria (UP). A lo largo de su gestión, enfrentó un gobierno con un presidente (casi)ausente, una inflación desenfrenada, una brecha cambiaria que superó el 100%, y una tasa de pobreza del 40%. Adicionalmente, la imagen negativa arrastrada desde hace años y una sucesión de encuestas desfavorables contribuyeron a socavar su posición y el fenómeno libertario liderado culminó quedandose con el Sillón de Rivadavia.

Los movimientos se vieron en nuestros manteles y el factor externo de la Guerra y el interno de la sequía bricolageados por la volatilidad cambiaria y el déficit primario no hizo más que incrementar la pobreza y la deuda.En un año marcado por desafíos de envergadura, la gestión económica encabezada por Sergio Massa durante 2023, como ministro de Economía que después fue candidato presidencial, tuvo un tinte agridulce. El piloto de tormentas arribó pero no todos reconocieron su control del stress argentino en situación de emergencia. Política Argentina habló con una serie de economistas que brindaron su mirada sobre el panorama.Uno de los mayores desafíos que enfrentó la gestión del tigrense fue contener la inflación., economista del CESO, se refirió a la falta de control sobre este indicador como una de las principales problemáticas. Factores externos, como la guerra entre Rusia y Ucrania y la subida internacional de los precios de la energía y alimentos, impactaron negativamente en la economía argentina. La devaluación del 22 por ciento posterior a las PASO, aunque esperada, provocó un aumento de precios similar durante dos meses consecutivos, llevando la inflación del 7 al 12 por ciento., dijo Zirulnik., director del IDEPI-UNPAZ, agregó que la inflación se ha convertido en un problema estructural, con el sector de alimentos y bebidas liderando el aumento, alcanzando tasas del 150 por ciento en ciertos momentos., dijo.No obstante, hay que destacar que en agosto de 2023, el Estimador Mensual de Actividad Económica (Emae) evidenció un cambio significativo al registrar una mejora del 0,3% en comparación con el mismo mes del año anterior. Dato que marcó un quiebre positivo después de una racha de cuatro meses consecutivos con resultados interanuales negativos, según las mediciones realizadas por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec).La variación positiva en la actividad económica durante agosto sugiere posibles signos de recuperación, rompiendo la tendencia negativa que caracterizó los últimos meses. Indicador clave para evaluar el desempeño económico y proyectar posibles escenarios para el futuro inmediato. De todas formas, Mattos apuntó a las corporaciones y lamentó que el 50 por ciento de la población todavía se encuentre en empleo precario, ya sea bajo el régimen de monotributo, independiente o social., añadió, ex subsecretaria de Políticas de Igualdad del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad.Para, director de la Consultora Sarandí, el último año de la gestión Massa fue un ejercicio de "atajar penales", enfrentando emergencias y manteniendo el equilibrio macroeconómico. A pesar de la caída significativa en las reservas, no se precipitaron variables como la hiperinflación, logrando una gestión de emergencia satisfactoria aunque sin abordar los problemas estructurales del país.A su entender, el último año del gobierno del Frente de Todos, particularmente de la gestión Massa,“definitivamente fue un año de atajar penales, de emergencias donde la figura del super ministro hizo las veces de piloto de tormenta en un contexto en el cual tenías todo tipo de inconsistencias macro, relativo a la sequía y la disponibilidad de reservas”., agregó, y sintetizó: “La normalización del mercado de cambios, la diversificación productiva a largo plazo, la mejora de política de ingresos vinculada a la reversión de la caída del poder adquisitivo de los salarios, promover la inversión y el acceso al crédito y destrabar los canales de importación requería políticas de largo plazo, no una gestión de emergencia”, consideró Chouza para quien “tanto su figura como superministro como la de candidato presidencial fueron satisfactorios”En definitiva, para él, “completó.No obstante, a los ojos de, diputado nacional radical dentro de Juntos por el Cambio, el balance de la gestión es. Con referencias al aumento del dólar, la inflación desbordada y el incremento de la pobreza como factores concluyentes que llevaron a una penalización por parte de la sociedad en términos electorales, el legislador cuestiono que “no se haya ensayado un plan anti-inflacionario”., dijo Tetaz para quien, insistió, aunque aceptó que “es cierto que la figura de Massa en el Ministerio descomprimió políticamente al Gabinete y la Presidencia de Alberto Fernández, y le que permitió terminar su mandato”.En ese sentido, advirtió que si no hubiera sido por Massa la gestión del Frente de Todos no terminaba su mandato:Para Tetaz,“hay que reconocer que pudo reconstruir el poder político lo que le permitió terminar al Frente de Todos su Gobierno” y que "la explosión podría haber sido peor”., cerró., dijo la directora del Banco Ciudad, Delfina Rossi, para quienadmitió.“La economía argentina venía padeciendo un desajuste macroeconómico principalmente por el frente externo y la escasez de dólares, lo que generó una aceleración inflacionaria importante que licuó salarios pero eso no requería de ninguna manera el brutal ajuste del gobierno actual”, enfatizó Rossi al tiempo que sostuvo:“De ninguna manera el brutal ajuste que estamos sufriendo era necesario para la economía argentina”.Para ella, “, señaló.