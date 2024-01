Con letra del funcionario con pasado nazi, el Gobierno prepara la apelación a la cautelar anti reforma laboral de Milei

A horas de que la Cámara del Trabajo suspenda a través de una cautelar el capítulo laboral del DNU "desregulador" de la economía, el Gobierno ya hizo trascender que en las próximas horas apelará la decisión judicial con una presentación realizada por Rodolfo Barra, el procurador del Tesoro con pasado menemista y nazi.Según Infobae, los abogados del Estado apelarán la medida cautelar pero, no conformes, pedirán que la causa salga del fuero laboral y pase a tramitarse en el Contencioso Administrativo Federal, como dictaminó el fiscal general Juan Manuel Domínguez.Pero el argumento de fondo del gobierno de Javier Milei no es la palabra del fiscal general, sino los intereses propios. El fuero Contencioso es mucho más amigable a todo lo liberal que el cuerpo de jueces laborales.“El fallo contradice todos los fallos dictados hasta ahora en el país. El fiscal (Dominguez) y un juez del mismo tribunal en minoría dijeron lo contrario”, se excusó ante el mismo medio una fuente del Ministerio de Justicia, a cargo de Mariano Cúneo Libarona.Hablan de la camarista Dora González, que opinó que el caso debía pasar a la Cámara Contencioso Administrativo Federal. Las huestes de Cúneo Libarona no refieren a que dicha magistrada quedó en minoría y que los jueces José Alejandro Sudera y Andrea García Vior, que hicieron lugar a la medida cautelar pedida por la CGT, argumentaron exactamente lo contrario.“Es un hecho público y notorio que el de los trabajadores es un sector socialmente vulnerable y que se encuentran en juego derechos de naturaleza alimentaria -per se o por sus derivaciones-, no tengo dudas de que se encuentran configuradas las circunstancias graves y objetivamente impostergables que justifican el dictado de una medida cautelar suspendiendo la aplicabilidad de lo dispuesto en el Titulo IV TRABAJO del Decreto de Necesidad y Urgencia n.° 70/23 hasta tanto recaiga sentencia definitiva sobre la cuestión de fondo ventilada en estos actuados (arg. art. 5° segundo párrafo de la ley 26854)”, dice el fallo firmado por la mayoría.Sudera afirmó que “aún en la hipótesis” de que el fuero laboral no fuera el competente, la ley 26.854 establece que tribunales incompetentes pueden dictar medidas cautelares contra el Estado Nacional sólo cuando “se trate de sectores socialmente vulnerables”. Cúneo Libarona tampoco filtró opinión ni argumento alguno respecto de este punto.La CGT había reclamado la semana pasada ante el fuero laboral que se dicte una cautelar para impedir la entrada en vigencia del DNU, pero el juez José Ignacio Ramonet rechazó dictar una precautelar. Sin embargo, se declaró competente para intervenir en el reclamo de la CGT.En paralelo, la Procuración del Tesoro pidió la habilitación de feria y que la causa pase al fuero Contencioso Administrativo Federal, donde tramita un amparo colectivo contra el DNU. “Resulta imperioso que el Estado Nacional ejerza debidamente y con plenitud su derecho de defensa en juicio, a fin de resguardar en lo inmediato los intereses públicos que se tutelan”, dice esa presentación. Y agrega: “Se corre riesgo que se suspendan las políticas públicas trazadas por el Poder Ejecutivo Nacional”.La Cámara Laboral habilitó finalmente la feria para tratar la presentación de la CGT y le corrió vista al fiscal general, Juan Manuel Domínguez, quien dictaminó que el conflicto lo debe resolver la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal.Dos de los jueces de la Sala de Feria decidieron suspender el capítulo laboral del DNU 70/2023.