La presión de los gobernadores tuvo éxito y el Gobierno frena artículos sobre la pesca en la Ley Ómnibus

El Gobierno frenó artículos sobre la pesca en la Ley Ómnibus tras el reclamo de gobernadores patagónicos y un intendente bonaerense de Pro y el PJ, que habían puesto el grito en el cielo por los artículos que buscaban liberar la actividad pesquera en el Mar Argentino.Ignacio Torres y Guillermo Montenegro, gobernador y el intendente de los distritos portuarios de Chubut y General Pueyrredón, llevaron sus reclamos al despacho del ministro del Interior de Javier Milei, Guillermo Francos, quien se comprometió a introducir una serie de aclaraciones sobre los puntos vinculados a la descarga en puertos argentinos y la generación de empleo local; el mantenimiento de la Zona Exclusiva; y la competencia por los cupos de pesca con empresas extranjeras. Además, el funcionario se comprometió a crear una mesa nacional para debatir a fondo estos y otros temas.Si bien Francos se comprometió a revisar los artículos que alarmaron a las cámaras pesqueras, el ministro aclaró que el fondo de la ley no se cambiará. En paralelo, el ex titular del Banco Central, Federico Sturzenegger, autor del proyecto, estaba al tanto de los pedidos, y había decidido a acceder a eventuales modificaciones “aclaratorias”, a través del debate en el Congreso, como había adelantado esta mañana el secretario de Comunicación, Eduardo Serenellini.Torres, representante coyuntural de los otros gobernadores, se reunió esta mañana con los empresarios pesqueros en la Casa de Chubut, para definir los cambios sobre el Régimen Federal de Pesca que querían frenar: la eliminación de la obligatoriedad de descarga en puertos argentinos, con el fundamento de que acotaría la generación de empleo en suelo argentino; el reemplazo del actual sistema de asignación de cupos de captura por uno de licitaciones con menos exigencias, que complicaría las posibilidades de competir de las compañías nacionales; y la eliminación de la obligatoriedad de contratar personal de nacionalidad argentina (actualmente se establece que el 75% del personal embarcado debe ser de nacionalidad argentina con diez años de residencia).Es que la redacción del artículo 245 de la ley implicaba, de acuerdo a la lectura de los pesqueros, el fin de la Zona Económica Exclusiva. “Para el otorgamiento de los permisos de pesca, la autoridad de aplicación solo podrá verificar los requisitos técnicos y de seguridad de los buques. Los permisos no podrán tener un tratamiento diferencial por el origen de los buques, su antigüedad o la mano de obra que empleen; ni por las características de las empresas titulares de los buques”, planteaba el proyecto del Ejecutivo.El inciso en cuestión modificaba de raíz el artículo 24 de la ley 24.922 (Régimen Federal de Pesca) que reserva la explotación de los recursos vivos marinos dentro de la Zona Exclusiva (desde la costa hasta 200 millas marinas mar adentro) a personas físicas o jurídicas constituidas en el país de acuerdo con la normativa nacional vigente. El intendente Montenegro hoy habló con Infobae y alertó sobre las consecuencias que ya se sienten por la iniciativa nacional, particularmente en la industria naval. “Hoy nadie te va a fabricar un barco, se frenó eso. Y en la pesca, si se aprueba, los efectos serán inmediatos”, dijo.