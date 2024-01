09.01.2024 / Casa Rosada

Adorni remarcó que el contenido de la Ley Ómnibus "no se negocia"

El vocero presidencial consideró que si el mega proyecto de ley no se aprueba el país "no va salir de la pobreza; no recibiremos inversiones ni podremos superar la encerrona inflacionaria". "Vamos a seguir en la decadencia”, advirtió.