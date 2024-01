Tras conocerse la inflación de 25%, Milei revalidó que no apoyará una recuperación del salario

el presidente Javier Milei compartió un tuit en el que ratifica su postura intransigente respecto de que no habrá ningún tipo de compensación ni medida para recuperar al menos parte de la fuerte caída que esa suba de precios provoca en el poder adquisitivo del salario

A sólo horas de que el INDEC comunique que el Índice de Precios al Consumidor midió 25,5% en diciembre - lo que representó el doble del 12,8% de noviembre con el gobierno del Frente de Todos - y que la medición interanual ascendió a 211,4%,"El salario es un precio más de la economía, por lo tanto regularlo o aumentarlo a discreción de un gobierno solo perjudica a los trabajadores", empieza el tuit de la cuenta @DiegoMac227 (con nombre "Escuela Austríaca de Economía"), que el jefe de Estado compartió desde su cuenta oficial.La publicación continúa:De esa forma, el Presidente deja en claro que no habrá ningún tipo de medida de recuperación del salario ante tamaña suba de la inflación, que según él mismo continuará por varios meses en estos niveles, y que la merma récord en el poder de compra de los sueldos no tendrá ni paliativos en lo que viene.Según el reciente informe, la división de mayor aumento en el mes fue Bienes y servicios varios (32,7%), producto de las subas en artículos de Cuidado Personal. Le siguieron Salud (32,6%), impulsada por las variaciones en medicamentos y medicina prepaga; y Transporte (31,7%), por los incrementos en combustibles. La división con mayor incidencia en todas las regiones fue Alimentos y bebidas no alcohólicas (29,7%).Al interior de la división se destaca el aumento de precios en Carnes y derivados, y Pan y cereales. Las dos divisiones que registraron las menores variaciones en diciembre fueron Educación (6,2%) y Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles (13,8%).A nivel de las categorías, el IPC Núcleo (28,3%) lideró el aumento seguida por Regulados (20,7%), mientras que Estacionales registró un incremento de 16,2%.En tanto, la división de menor aumento fue la de Educación (6,2%). Le siguieron Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (13,8%); y Comunicación (15,6%).