Ley ómnibus: el Gobierno logró el dictamen junto a bloques dialoguistas y debaten el jueves

Tras las modificaciones al proyecto original, el oficialismo logró en la madrugada de este miércoles, con el respaldo de bloques opositores dialoguistas, emitir un dictamen favorable al proyecto y la iniciativa será debatida en el recinto de Diputados este jueves y viernes.Tras una jornada de intensísimas negociaciones, cerca de la 1:30 de este miércoles el plenario de tres comisiones de Diputados logró el número para el despacho.El oficialismo necesitaba tener mayoría en cada una de las tres comisiones que totalizan 115 miembros, con lo cual necesitaban que 57 diputados firmen algunos de los dictámenes, que finalmente consiguieron.pero los bloques dialoguistas lo hicieron con disidencia parcial.Los legisladores de lacon La Libertad Avanza.Las 34 disidencias de los legisladores opositores dialoguistas están centradas en el aumento de las retenciones, el sistema de actualización de jubilados, el financiamiento político, y el mecanismo de las privatizaciones.Por su parte, la bancada deLa izquierda también presentó su propio despacho contra la iniciativa.Estas diferencias pueden poner en riesgo la aprobación de varios artículos centrales de la ley, en la votación en particular, como en el casoEl acuerdo entre el Gobierno y la oposición se destrabó tras las conversaciones emprendidas entre el ministro del Interior, Guillermo Francos, y el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, quien propuso seis puntos de reforma al proyecto oficialista en nombre de los gobernadores de Juntos por el Cambio.En el caso deuno de los temas centrales, decidieron que la discusión se producirá cuando se revise en particular ese capítulo del dictamen de más de 500 artículos ya que no lograron acordar.Sin embargo,que establecía que la recaudación se iba a destinar a las arcas nacionales y ahora se eliminó la asignación específica y se distribuirá por el mecanismo de coparticipación federal.Otro punto clave está referido al Fondo de Garantía de Sustentabilidad y allí se acordó que cuando se liquiden los activos del FGS esos recursos se destinarán a saldar las deudas de las cajas provinciales.Además, lograron acordar-en consulta con los Ministerios de Economía nacional, provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires, y también con el asesoramiento de una comisión del Consejo Federal de Inversiones- será quien encarará las negociaciones con los gremios docentes.(FFFIR), que tiene por objetivo asistir financieramente a las Provincias, el Estado Nacional y CABA, brindando financiamiento para obras de infraestructura económica y social;(FFDP) que asiste y financia programas de desarrollo.En el dictamen de mayoría, respetando la fórmula actual, pero con actualización automática por inflación mensual a partir de abril; reduce el plazo de las delegaciones legislativas a un año; y elimina a YPF de la lista de empresas sujetas a privatización, entre otros puntos.en tanto que para Nucleoeléctrica, Banco Nación y ARSAT se estableció que el Estado solamente puede realizar una privatización parcial, debiendo mantener el control de la empresa.Respecto al sistema electoral, "se pasó para la discusión de ordinarias la reforma de las circunscripciones uninominales, las PASO y la actualización de la composición de la Cámara de Diputados".De todos modos, el capítulo sobre financiamiento electoral se mantuvo en el borrador de dictamen promovido por el oficialismo que tiene objeciones de algunos de los bloques opositores.En torno a Bienes Personales, se establece un beneficio para sujetos cumplidores y se modificó el artículo 24, que había sido objetado por la oposición.