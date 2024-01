El Gobierno oficializó un bono para jubilados en febrero: de cuánto es y cómo se cobra

El Gobierno NacionalLo hizo a través del Decreto 81/2024 publicado en el Boletín Oficial este miércoles."La grave situación socioeconómica que atraviesa nuestro país ha ocasionado, entre otras cuestiones, un alza acelerada del índice de precios, con especial incidencia en los adultos mayores de menores ingresos, para quienes es necesario acudir a su sostenimiento", señalan en el texto del decreto.En ese sentido, remarcan: "por la suma de los haberes de todas sus prestaciones vigentes, perciban un monto menor o igual a $105.712,61".Asimismo, señalaron que los jubilados y pensionados que, en la suma de todas las prestaciones, perciban un monto superior a esos $105.712,61,“Para percibir la ayuda económica previsional, los beneficios deben encontrarse vigentes en el mismo mensual en que se realice su liquidación, y la misma no será susceptible de descuento alguno ni computable para ningún otro concepto”, aclaró el Gobierno en el decreto que lleva la firma del presidente, Javier Milei, del jefe de Gabinete,, y de la ministra de Capital Humano,Y remarcan que en el caso de beneficios de pensión, cualquiera sea la cantidad de copartícipes, estos deberán ser considerados como un único titular a los fines del derecho a la ayuda económica previsional.Durante el mes de enero vigente, jubilados y pensionados que perciben la mínima -y han acumulado 30 años o más de aportes efectivos sin recurrir a moratorias- habían recibido un bono adicional de $22.207 que se sumó al bono de $55.000 de diciembre pasado.La medida rige para las personas titulares de las prestaciones contributivas previsionales a cargo de la ANSES:-personas beneficiarias de la Pensión Universal para el Adulto Mayor-personas beneficiarias de pensiones no contributivas por vejez, invalidez, madres de 7 hijos o más y demás pensiones no contributivas-pensiones graciables cuyo pago se encuentra a cargo de la Administración Nacional de la Seguridad Social