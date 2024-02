Para "Topo" Rodríguez, "no hay forma de aplicar el ajuste brutal que propone Milei, si no es con represión"

Por último, el diputado "Topo" Rodríguez advierte sobre las posibles consecuencias sociales de las políticas propuestas por Milei, insinuando que un ajuste tan drástico solo podría implementarse mediante la represión. Asimismo, critica a la dirigente opositora Patricia Bullrich, acusándola de buscar acumular poder a través de métodos violentos y de concentración de poder.

El ex diputado nacional y actual director del Instituto Consenso Federal, Alejandro "Topo" Rodríguez, se refirió con cuestionamientos a la gestión de Javier Milei, destacando que su mandato inaugural apenas alcanzó los 45 días. Rodríguez señala que Milei tenía la ambición de llevar a cabo una refundación de Argentina en un lapso muy corto, empleando herramientas radicales que incluían cambios profundos en la estructura económica y social del país. Sin embargo, Rodríguez considera que esta estrategia fue un error. El análisis del ex diputado Rodríguez se centró en las políticas llevadas a cabo por el Ejecutivo y en la cuestión de la gobernabilidad en Argentina, subrayando que esta responsabilidad recae en el Poder Ejecutivo Nacional y que cualquier intento desde la oposición de asumirla sería imprudente, especialmente si se trata de políticas que promuevan una mayor concentración económica y un ajuste severo en un corto periodo de tiempo. Rodríguez también criticó lo que consideró como una falta de visión del gobierno de Milei, acusándolo de buscar privatizar empresas estatales como una solución rápida para obtener ingresos, en lugar de diseñar un nuevo modelo de Estado. En sus palabras, "No hay forma de aplicar el ajuste brutal que propone Milei, si no es con represión. Patricia Bullrich intenta acumular poder a los palazos. Y su método de trabajo es, más palazos, más concentración de poder", enfatizó.