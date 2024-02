Encuesta y alarma para Milei: el 50% de los entrevistados está peor que en 2023 y el 40% gasta menos en comida

A casi dos meses de la asunción de Javier Milei, un reciente estudio reveló que el 50 por ciento de los entrevistados está peor que en 2023 y lo que más lleva ajustando es en comida. Además, el 72 por ciento consideró que el ajuste está cayendo sobre la gente y no en la casta política o corporativa.El estudio proviene de Reale Dallatorre Consultores (RDT), una firma con origen en Mendoza y pionera en mediciones en redes sociales. Si bien hay dos parámetros (aprobación de la gestión y expectativas) que le dan bastante bien a Milei, cuando se trata de la situación actual no tanto.Cuando se pregunta por la situación actual, las cifras son rojo oscuro: un 50 por ciento dice que está "peor" y el 28 por ciento, "igual de mal" que el año pasado.En la segunda parte de la encuesta, el panorama se pone más complejo para Milei y es donde aparecen los alertas. "¿Quién considerás que es la más perjudicada con el ajuste actual?", plantea el estudio. Y "la gente" se lleva el 72% contra apenas 10,6% de la "casta corporativa" y el 7,7% de la "casta política". Es decir, pese a las promesas de campaña sobre que la "casta" se llevaría la peor parte, más de 7 de cada 10 asegura que la más perjudicada es la gente común."Debido a la situación económica actual, ¿en qué rubro hiciste el mayor ajuste?", pregunta la encuenta. Y las respuestas alarman: el 40,1% dice que gasta menos en "alimentos en general". Es decir, el recorte ya está pegando en los consumos más básicos.Por eso, no llama la atención el cuadro siguiente, en el que se hace una suerte de índice de tolerancia al ajuste: "Debido a tu situación económica, ¿cuánto tiempo podrías esperar a que el plan económico de Milei comience a dar resultados positivos?", interrogan. El 28% responde que "nada", que ya "no tiene margen" para esperar buenas noticias.Sin embargo, el resto de los números también son preocupantes: un 13,5% dice que puede esperar "hasta 3 meses" y un 16,5%, "hasta 6 meses". Apenas un 33% podría aguardar "un año" o "más de un año".Si se despeja el debate político, además, las cifras sociales resultan bastante acordes con esta demanda de respuestas rápidas: arriba de un 40% de pobreza y más de un 10% de indigencia.Estos números solamente son contrarrestados cuando se consulta por la aprobación de la gestión. Pese a las fuertes medidas de ajuste, el libertario termina con balance a favor: 47,2% lo aprueba y 40,9% lo desaprueba. El resto "no sabe".El otro tópico en el que Milei zafa es en el de expectativas económicas. Si bien son un poco más los pesimistas (45,2%) que los optimistas (43,4%), estos últimos crecieron sensiblemente con el cambio de gestión. Hace un año, los pesimistas llegaban al 82%.