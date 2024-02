El PRO ratificó su respaldo a LLA: "Nos hemos comprometido a darle las herramientas de cambio al Gobierno"

Tras la reunión de ayer,y comenzó a delinear la estrategia legislativa para el período de sesiones ordinarias, que se iniciará el 1 de marzo, con la mirada en a aprobar los temas de "su agenda" como ficha limpia o boleta única de papel.Ayer el partido realizó su habitual reunión semanal, discontinuada el último martes por el feriado de Carnaval, donde analizó el fallido debate del proyecto de 'Ley Bases', la posibilidad de confluir en un interbloque con La Libertad Avanza y los dichos del presidente Javier Milei sobre los legisladores nacionales.Según consignaron fuentes que participaron de la reunión a la agencia Télam, durante el encuentro el partido amarillo trazó una línea de acción que incluye temas de la histórica 'agenda PRO' como el de ficha limpia o el de boleta única papel, el voto de los argentinos en el exterior y un decreto de Mauricio Macri sobre política migratoria.Algunos diputados plantearon también la necesidad de ponerse al frente de algunas iniciativas que impulsa el Gobierno -y que están incluidos en el DNU o la Ley de Bases- como las reformas laborales o la fórmula de movilidad jubilatoria.Fuentes de la bancada también señalaron que".Al término de la reunión, el presidente de la bancada, Cristian Ritondo, señaló a los medios: "Fue una buena reunión donde planteamos cómo vamos a seguir trabajando en muchas de las cosas que tienen que ver y representan el cambio que vino incluido en la 'Ley Omnibus' y también la agenda parlamentaria que tenemos desde el PRO".Consultado sobre el interbloque con La Libertad Avanza, y pese a que sus pares reconocieron que el tema fue tratado, Ritondo negó su abordaje: "Votamos en consecuencia. Vamos a acompañar en todo lo que sea necesario"."Yo no descarto la realidad que tenemos de que hay muchas ideas que compartimos, que la visión del cambio que lo compartimos, la visión de dónde tiene que estar Argentina en el mundo, con quién tiene que estar relacionada. Todo eso lo compartimos y lo dejamos puestos cada vez que votamos. Y en el acompañamiento que hicimos muchos de nosotros, en apoyar a Javier Milei en la segunda vuelta", añadió frente a la insistencia de los periodistas.Sobre la posibilidad de debatir diferentes proyectos con el contenido que tiene la 'Ley Bases', aseveró: "Todavía no hay ninguna propuesta de esas; y nosotrosEstá el capítulo de educación y cultura, está hidrocarburos, está todo lo que tiene el régimen de inversiones".Además, señaló que "a partir del primero de marzo se pueden presentar proyectos conjuntos; y lo digo, más allá de lo que venga del Gobierno, nosotros sí tenemos un montón de cosas. Ya habíamos adelantado básicamente nuestro acompañamiento en general y en particular de la ley, así lo anunciamos. Pero que hay temas que son importantes y que creo que pueden lograr más consenso y que pueden ser acompañados".