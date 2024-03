Tras rechazar la invitación de Milei a la apertura de las ordinarias, gobernadores abren sus sesiones legislativas

En medio de los cruces con gobernadores por los fondos coparticipables, el presidentedebe liderareste viernes a donde varios gobernadores rechazaron asistir. Al mismo tiempo, los mandatarios abren sus sesiones legislativas con discursos que apuntarán de lleno contra Nación.Los jefes provinciales de doce provincias darán este 1 de marzo sus discursos de apertura de períodos de sesiones legislativas, en la previa al que brindará el presidente Javier Milei ante el Congreso Nacional, a las 21. Debido al cambio de horario que decidió esta semana el Presidente,Se espera que frente al recorte de fondos y tras el fracaso de la ley ómnibus en la Cámara Baja, los discursos de los gobernadores pongan el acento en el federalismo, en una distribución equitativa de la coparticipación federal, de los subsidios y en la necesidad de que la Casa Rosada promueva el diálogo.Los distritos que. Debido al cambio de agenda de la Casa Rosada, en Salta serán este viernes pero a las 9.30, en La Rioja será este sábado a las 19, y para el lunes fueron reprogramados los actos en La Pampa y en Buenos Aires.Los mandatarios que por primera vez darán sus mensajes serán Jorge Macri, jefe de gobierno porteño, y los gobernadores de Chaco, Leandro Zdero; de Chubut, Ignacio Torres; de Neuquén, Rolando Ceferino Figueroa; de Río Negro, Alberto Weretilneck -en un nuevo mandato no consecutivo-; de Santa Cruz, Claudio Vidal; y de Tucumán, Osvaldo Jaldo. Este último ya lo hizo en 2022, siendo vicegobernador, en lugar del exgobernador Juan Manzur que integraba entonces el gabinete del expresidente Alberto Fernández, como Jefe de Gabinete de Ministros.Las miradas estarán puestas principalmente en el discurso del gobernador de Chubut,, de quien se espera que -en medio del fuego cruzado con Milei- comiencsu discurso informando un detalle del estado de las cuentas en las que recibió la provincia que condujo el massista Mariano Arcioni, su predecesor. LuegoEl dictado de clases sería otro de los ítems en los que haría hincapié, tras años en los que los paros docentes fueron una constante.Entre los ausentes se encuentranDel discurso de Milei se espera que, además de hablar contra la casta, apunté hacia las provincias.“Para que me insulten y me falten el respeto, me quedo en mi provincia”, dijo el riojano Quintela. El sábado, además, el gobernador abrirá sesiones en la legislatura provincial. Por su parte, el fueguino Melella tiene las dificultades de la escasa frecuencia aérea entre la provincia más austral y Buenos Aires. Es que tras abrir sesiones en Ushuaia, el gobernador estará en Tolhuin, en el inicio del año de leyes en el Concejo municipal.La agenda del sábado también impedirá que llegue al Congreso el mendocino Cornejo. El radical deberá permanecer en la provincia por la Fiesta de la Vendimia, que será este fin de semana, desde el viernes con la Vía Blanca y el sábado bien temprano con el tradicional desayuno de la Coviar. El acto central está pautado para el sábado a la noche.En tanto, mañana a la tarde Alberto Weretilneck encabezará el acto de apertura de sesiones de la legislatura provincial, en Viedma. “Nos invitaron, pero no estaremos porque unas horas antes tenemos nuestro discurso en la Legislatura”, dijeron desde Río Negro, minutos antes de conocerse que la Justicia Federal aceptó la demanda de Río Negro por la quita de fondos educativos.Paradójicamente, el mandatario que más cercano al Presidente, el tucumano Osvaldo Jaldo, sigue evaluando su participación, al igual que el salteño Gustavo Sáenz. Entre quienes en principio estarían, pero no terminaron de confirmar: el chaqueño Leandro Zdero y el correntino Gustavo Valdés.