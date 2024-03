Para Pullaro, el Pacto de Mayo "no solo tiene que ser tributario y político, sino también productivo"

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, se refirió este viernes durante la jornada de apertura de la ExpoAgro 2024, al Pacto de Mayo y la reunión con los mandatarios provinciales convocada por el presidente Javier Milei para el viernes en Casa Rosada. Manifestó las de querer "realmente charlar", pero que el acuerdo "no solo tiene que ser tributario y político, sino también productivo"."Las expectativas son siempre importantes cuando se puede dialogar, contraponer miradas. Nosotros tenemos una mirada del interior productivo", señaló Pullaro en un primer momento para luego resaltar: "Queremos realmente charlar el día viernes para ver qué norte también le vamos dando a la Argentina".De acuerdo al llamado de una gran acuerdo nacional realizado por el Presidente durante su discurso ante la Asamblea Legislativa, "el norte no solo tiene que se tributario y político, sino también tiene que ser productivo, tiene que tener una mirada de la Argentina productiva que queremos", advirtió Pullaro. "A nuestro criterio el país va a salir adelante si mira al interior, si mira al campo, a la industria.Las expectativas son buenas, apostamos al acuerdo que se pueda llegar adelante el 25 de mayo entre las provincias, entre los políticos y el gobierno nacional para sacar Argentina adelante", agregó.Luego mostró énfasis acerca de la suba de retenciones fijada por Nación en la Ley Bases que el Gobierno busca su aprobación para llevar a cabo el Pacto de Mayo y advirtió que "nunca vamos acompañar un sistema impositivo que aumente la carga tributaria al campo, a la industria y más a los sectores que exportan que van a sacar a la economía y van a sacar el país adelante". “Ponerle retenciones a la industria, aumentarle las retenciones al campo, tal vez es no entender el ADN del interior productivo”, completo sobre el tema Pullaro. “Nosotros tambien tenemos reclamos para hacerle a Nación, a veces el debate de estos últimos días fue el dinero y los recursos que le debían 18 provincias al Gobierno”.En referencia a los temas que llevará Santa Fe a la mesa de discusión de diálogo el viernes, Pullaro detalló que "a nosotros el gobierno nacional nos debe 600 mil millones". Con lo cual, "también tenemos que ponerlo arriba de la mesa porque hay provincias que hemos puesto mucho para sostener el federalismo, para sostener el gobierno nacional para sostener todo lo que es el sistema de nuestro país”.Con respecto a la disposición de charlas y lanzamientos, éstos se distribuirán en siete auditorios: el Auditorio Agtech John Deere; la Carpa de Remates Ipcva (Instituto de la Promoción de la Carne Vacuna Argentina) y el Auditorio Carne Argentina, ambos en el sector ganadero); el Auditorio de Agronegocios; el Tecnódromo; el Anfiteatro SPS Semillas; y el de la sala de Prensa.En cuanto a la presencia de funcionarios nacionales, está confirmada la del secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Fernando Vilella, quien participará el martes, desde las 11, del corte de cinta inaugural. El mismo día, a las 15, Vilella brindará una conferencia de prensa en la abordará un informe de gestión de estos 90 días al frente del área.Asimismo, el jueves, desde las 10, el secretario expondrá sobre "La Bioeconomía, una propuesta superadora para los productores argentinos". Desde Exponenciar detallaron que el miércoles está prevista la visita de la canciller Diana Mondino, en el marco de la presencia prevista en la feria de representantes de más de 20 países, por ejemplo de la Embajada de los Países Bajos y de la Cámara de Industria y Comercio Argentino-Alemana.Expoagro 2024 contará con la participación de más de 12 entidades bancarias públicas y privadas, que ofrecerán distintas líneas de financiación especiales, entre las que se destacan los bancos Nación, Provincia, ICBC, Galicia, de La Pampa, de Santa Fe, de Entre Ríos, Macro, Patagonia, Santander, BBVA, Comafi y Credicoop. También habrá empresas de insumos estratégicos, como YPF Agro, Atanor, Nidera, AFA, Advanta, BASF, Bayer, Don Mario, NK, Spraytec, Stine y UPL. Además, estará el Espacio Mirgor Agtech, que tendrá más de 30 startups, desarrolladores, emprendedores y universidades.En lo que respecta al sector ganadero, se llevarán a cabo seis remates (a cargo de UMC y Haciendas Villaguay, Negocios de Hacienda, Colombo y Magliano, Rosgan, Campos y Ganados y de La Porteña); además de capacitaciones y jornadas técnicas de las razas Braford, Hereford, Brangus y Angus.