Kicillof y Sujarchuk inauguraron un jardín de infantes y un Centro de Atención Primaria de la Salud en Escobar

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó este martes la inauguración del Jardín de Infantes N° 930 y del Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) “Vanesa Noicoff” en la localidad Matheu, partido de Escobar. Lo acompañaron el director general de Cultura y Educación, Alberto Sileoni; el ministro de Salud, Nicolás Kreplak; el intendente local, Ariel Sujarchuk; el secretario general del municipio, Carlos Ramil; y la directora del establecimiento educativo, Mariana Peña.En ese marco, Kicillof destacó: “La escuela pública viene a decirles a los pibes y las pibas que hay una sociedad que se ocupa de ellos y aspira a que tengan un futuro mejor”.“Hoy nos hablan desde teorías muy lejanas de la realidad: en la provincia de Buenos Aires el Estado es este jardín, son estas maestras y es esta institución que les brinda educación de calidad a los y las bonaerenses”, agregó.“El Presidente nos dice que el Estado es una organización criminal: yo me pregunto qué vínculo tienen con el crimen este jardín y este centro de salud que inauguramos hoy en Escobar”, expresó el Gobernador y añadió: “Criminal sería dejar de construir escuelas y hospitales. Criminal es abandonar a la gente, pensar solo en los que más tienen y no ver las necesidades de nuestro pueblo”.A partir de una inversión de $148 millones, el jardín de infantes suma oferta educativa del nivel inicial para 200 chicos y chicas del barrio 1° de Julio. Las instalaciones cuentan con cuatro aulas, sanitarios, oficinas, cocina, SUM y patio exterior. Se trata del edificio educativo N° 212 que se inauguró desde el comienzo de la gestión.Al respecto, Sileoni subrayó: “Esta es una institución pública del Estado provincial que forma a las personas: en una Argentina en la que impera la agresión, aquí la comunidad educativa enseña valores a los niños y niñas”. "Apuntamos a que todos los y las bonaerenses comiencen a los 3 años y puedan terminar sus estudios en el secundario y la universidad. Es por eso que en la provincia las clases están garantizadas por un Estado sensible y cercano", indicó.“Nuestro proyecto de trabajo parte de la premisa de ser un establecimiento educativo de puertas abiertas, en el que todos los niños y niñas tengan la oportunidad de aprender, jugar, explorar y disfrutar”, explicó la directora Peña.Asimismo, el gobernador se reunió con autoridades de la Fundación María Guadalupe, a cargo del colegio de gestión público-privada “Rosario Vera Peñaloza”, ubicado en Garín para ampliar la oferta educativa en beneficio de niños, niñas y adolescentes que viven en contexto de vulnerabilidad socioeconómica. Actualmente, en la institución funciona un jardín de infantes, en tanto que se trabaja para incorporar los niveles primario y secundario.Durante la jornada, Kicillof puso en funcionamiento el primer CAPS del barrio Itatí tras una inversión de $364 millones. Posee consultorios para atención general, odontología y ginecología; enfermería y vacunatorio, en beneficio de 20 mil vecinos y vecinas de la zona, permitiendo además descomprimir la demanda en otras instituciones de mayor complejidad.Por su parte, el intendente Sujarchuk remarcó: “Sin un Estado presente hoy no tendríamos un nuevo jardín de infantes y un nuevo CAPS para brindar mejor educación y salud a los vecinos y vecinas de Escobar”. “Necesitamos que el conjunto de la sociedad defienda los recursos que son utilizados para transitar este camino de transformación de la provincia de Buenos Aires”, manifestó.Por último, Kicillof resaltó que “gobernar implica estar cerca de los vecinos y vecinas, contar con la sensibilidad necesaria para reconocer cuáles son sus problemas y dar respuestas todos los días”. “Mientras algunos dirigentes viajan por el mundo hablando mal de nuestro país, nosotros trabajamos con cercanía, transparencia y presencia en los barrios para construir una provincia mejor”, concluyó.Estuvieron presentes la jefa de Asesores del Gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez; el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis; los subsecretarios de Educación, Pablo Urquiza; y de Infraestructura Escolar, Ariel Lambezat; el diputado provincial Leonardo Moreno; funcionarios y funcionarias locales.