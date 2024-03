"Solo degrada la política": Alberto Fernández aceptó las disculpas de Milei, aunque lo cuestionó

Durante la Expoagro, el presidentebrindó un discurso donde se refirió a las costumbres del expresidente Alberto Fernández en la Quinta de Olivos y lo acusó de gastar plata en champagne pero el exmandatario lo cruzó y horas más tarde, reconoció que dicho dato era falso y pidió disculpas.Milei apuntó contra el exmandatario al referirse a los gastos realizados durante su gestión y afirmó:“s”, en referencia al paso de Alberto Fernández por la residencia en Olivos."Si vienen a la Quinta, no los voy a recibir así. Lo único exótico que les puede ofrecer es el keter que tomo en shabat, es un jugo de uva para los que no tomamos alcohol”, bromeó el Presidente.Alberto Fernández no tardó en reaccionar ante las acusaciones falsas y aseguró: “”.Luego de la medianoche, Milei usó su cuenta de X (ex Twitter) para afirmar que había mentido. “”, sostuvo el mandatario despegandose de la fake news que el promulgó y reconoció que “disculparse cuando uno se equivoca es lo que corresponde”.Si bien con un nuevo posteo, Fernández valoró esa “retractación”, salió a cuestionar las formas del actual Presidente: “Sería mejor corregir el rumbo y abandonar el discurso del odio”.