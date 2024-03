Milei dijo que ya funcionan los "vouchers" a colegios privados, pero lo desmintió su gobierno

El presidente Javier Milei fue desmentido por el gobierno del presidente Javier Milei. Aunque parezca insólito y repetitivo, es literal. Es que el mandatario aseguró que el plan que anunció hace un mes para subsidiarle las cuotas de colegios privados a estudiantes que no puedan pagarlas ya "está funcionando" y hasta inventó una anécdota que incluía a la "empleada doméstica" de un "amigo", pero tanto su propio gobierno como la cámara de escuelas privadas lo desmintieron

se encontró con la verdad y quien lo desmintió fue su propio gobierno: el Ministerio de Capital Humano le confirmó al periodista Javier Slucki, quien reveló la mentira a través de su cuenta de X, que al día de hoy el programa no está aplicado y "no hay nada"

Entrevistado pordesde la, Milei se metió en el papelón por sus propios medios., afirmó el mandatario.Sin embargo, y probablemente desacostumbrado a que lo interpelen ante datos falsos, se encontró con que el periodista le respondió que "eso nunca llegó". Pero Milei insistió:Con la idea de reforzar el argumento,. En ese punto, fue interrumpido nuevamente por Gelblung, quien involuntariamente lo salvó de profundizar el papelón."¿Ya le avisaron a los padres que si no podés pagar la cuota te ayudan?", le advirtió el periodista. No conforme con la anécdota, Milei quiso detallar cómo cobrar un plan que no está implementado., dijo, visiblemente nervioso y con José Luis Espert a su lado.En términos cronológicos, Milei anunció los "vouchers" - así los denominó - para las familias de chicos que vayan a colegios privados pero no puedan pagar las cuotas hace casi un mes. Mientras que las clases ya comenzaron en todo el país en los últimos 10 días.PeroPero no sólo la cartera que conduce la ministra, quien vive en la Quinta de Olivos, desmintió al Presidente, sino también el sector:del marco normativo ni cuándo se aplicaría, si es que sucede.Así las cosas, nada del plan se puede "coordinar" a través de Anses, como aseguró Milei. Su "amigo", si existe, difícilmente haya podido escuchar de su "empleada doméstica" un testimonio como beneficiaria de la ayuda.Sí se lanzó la suba de la Ayuda Escolar Anual hasta los $70.000, plan que existe desde hace años y que el gobierno de La Libertad Avanza aumentó pero sólo pueden recibir quienes ya estaban anotados antes del 31 de diciembre.