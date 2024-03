#Vídeo 📺 | Javier Milei usó a su mamá para blanquear que quiere convertir las jubilaciones por moratoria en planes sociales pic.twitter.com/GQfx7zbUTa — Política Argentina (@Pol_Arg) March 12, 2024

Luego de la desmentida de Manuel Adorni en conferencia de prensa, el presidente Javier Milei usó a su propia mamá para blanquear que quiere convertir las jubilaciones por moratoria en planes sociales.En diálogo con Chiche Gelblung para Crónica, Milei planteó que "tendría que haber una separación entre lo que es una asistencia y darle contención a un grupo y no mezclarlo con las jubilaciones porque queda degradado el concepto de jubilación"."Mi papá y mi mamá tienen la misma jubilación, ¿cómo puede ser? Mi mamá no trabajó y mi papá sí, trabajó desde muy chiquitito", ejemplificó el mandatario.Y sostuvo que la jubilación de su papá "tendría que estar bajo una determinada lógica del sistema previsional" y la de su mamá "tendría que ser una asistencia".De esta manera, admitió que aún sigue barajando la posibilidad de trasladar a los jubilados que accedieron mediante moratorias hacia un sistema de beneficios sociales, una medida que abarcaría a aproximadamente cuatro millones de personas.Esto había sido desmentido en su momento por el vocero presencial en su habitual conferencia de prensa de la mañana; aunque había insistido en la supuesta injusticia de que el 90% de los jubilados que reciben la jubilación mínima no hayan realizado los aportes laborales correspondientes, mientras que aquellos que sí aportaron reciben menos debido a la falta de bonos compensatorios de la ANSES durante la crisis inflacionaria.