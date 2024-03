Estalla la LLA por el DNU: tras el like a un violento tuit, Milei acusó a Villarruel de "avanzar con una agenda inconsulta"

esta tarde se vio cómo el ejército de trolls del que dispone Milei y conducen Juan Doe, el flamante director de comunicación digital que responde al "especialista" Fernando Cerimedo, y Santiago Caputo, el líder del Grupo Marlboro, desde el ahora Salón de los Próceres. Luego, fue el propio Presidente el que sacó un comunicado oficial en el que liquida en público y de manera oficial a su vice

Bueno, está la firma de Villarruel para tratar el DNU mañana en el senado. Se mandó sola, eso quiere decir que tiene los votos para aprobarlo… no?



Los votantes de Milei esperamos que si. pic.twitter.com/cT5OEvIMQb — termo (@usdtermo) March 13, 2024 Espero que Villarruel tenga los votos para convalidar el DNU, porque si llamó a sesión sin tenerlos... mamita. — El Trumpista (@ElTrumpista) March 13, 2024

"Villarruel tiro un all in en el casino. Se mandó sola para que se trate el DNU. No sale y hay que colgarla en la Plaza", fue uno de los mensajes que envió el ejército de trolls contra Villarruel, a raiz de la convocatoria en la que se iba a tratar el DNU en la sesión del jueves. Pero lo grave del caso es que esta publicación fue la elegida por Milei para avalar lo sucedido, nada más y nada menos que con un like

La decisión de la vicepresidentade dejar de postergarlo e incluir el tratamiento del mega DNU de desregulación de la economía firmado por el presidenteen la sesión de este jueves en el Senado le está trayendo durísimas consecuencias internas que exponen la tensión evidente y, tal vez, irreversible, que existe entre ambos integrantes del Poder Ejecutivo libertario.Es que a, y tras el ruido que se generó con la vice por el escándalo de la suba salarial de los legisladores con la que ella se había comprometido y Milei ordenó dar marcha atrás.En primer lugar,, amenazó Usdtermo, la cuenta que en las redes vinculan al diputado provincial Agustín Romo, pese a que él lo niega., dijo El Trumpista, que también pertenece a la banda del Counter.Pero el momento clímax del ataque llegó con otro tuit.Para esa hora, ya sonaba fuerte que la presión había hecho daño y que la Vicepresidenta estaba dispuesta a quitar de temario al DNU, a sabiendas de que si llegara a ser rechazado por el Senado el costo político y público sería pagado por ella a expensas de Milei.El senador nacional de Unión por la Patriadijo en El Destape que "oficialmente" el mega DNU se tratará en la sesión del jueves, pero denunció:Pero no quedó todo allí. A menos de 24 horas de que el Senado debate el DNU que desregula la economía publicado por el Gobierno en diciembre,“En la previa a la firma conjunta del, convocada por el Poder Ejecutivo con el objetivo de reconstituir las bases de la República Argentina,, a fin dey el diálogo entre los distintos sectores de la dirigencia política”, comienza la misiva oficial, con la mira puesta claramente en Villarruel al hablar de "agenda propia e inconsulta".“Tanto el tratamiento apresurado del DNU 70/23 como la iniciativa de promover una fórmula jubilatoria sin consenso violentan el espíritu de acuerdo promovido por el Presidente en su convocatoria al Pacto de Mayo”, sigue la carta.Y agrega: “El potencial rechazo del DNU, que actualmente se encuentra próximo a una definición de la Corte Suprema de Justicia, conllevaría un grave retroceso en los derechos y necesidades del pueblo argentino, implicando, por ejemplo, el regreso de la Ley de Alquileres, el retorno al sistema rígido de obras sociales sindicales, el sostenimiento del modelo corrupto de los Registros Automotor, y la anulación de la política de cielos abiertos, entre otras”.“El Gobierno Nacional espera que el Poder Legislativo no se deje cautivar por el canto de sirena de quienes pretenden ‘anotarse’ victorias de corto plazo en detrimento del futuro de los 45 millones de argentinos”, completó Milei y le agradeció a “aquellos legisladores que, comprometidos con los intereses de la Patria y la senda del cambio, no se prestan al juego perverso de aquellos que han decidido deliberadamente entorpecer el desarrollo de la Nación”.“Independientemente de cualquier resultado legislativo, el Poder Ejecutivo reafirma su compromiso inquebrantable con el déficit 0%, dejando atrás las recetas fracasadas de la casta política y avanzando decididamente hacia el camino de la prosperidad y la grandeza de la Nación Argentina”, cerró el comunicado.