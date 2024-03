ATE anunció paro de 48 horas en puertos, aeropuertos y aduanas por amenazas de despidos

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) anunció un paro de 48 horas para este martes 26 y miércoles 27, que afectará a la actividad de importación y exportación en puertos, aeropuertos y aduanas, y se produce ante la posibilidad de despido del 30% de los trabajadores del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), pero además frente a la posibilidad de la finalización de contratos de hasta 70 mil empleados públicos a fin de mes

Desde ATE vamos a resistir la crueldad de @jmilei y su gobierno que en las próximas horas pretende despedir a decenas de miles de trabajadores.

— Rodolfo Aguiar (@rodoaguiar) March 23, 2024

El Senasa es el ente encargado de ejecutar las políticas de prevención sanitaria en alimentos, animales y vegetales y controlar el cumplimiento de las normativas vigentes.La medida se conoce, además, en medio de la renuncia de funcionarios responsables de contener el vínculo laboral de los empleados públicos. Por eso, el secretario general de ATE Nacional,, señaló que desde ATE van a "resistir la crueldad de Javier Milei y su gobierno que en las próximas horas pretende despedir a decenas de miles de trabajadores"."Frente a la amenaza de aplicar un recorte del 30% sobre la planta funcional del SENASA, hemos decidido iniciar una medida de fuerza que va a impactar fuerte en la economía, frenar por completo el comercio internacional de nuestro país, y no vamos a aceptar que se nos responsabilice a los trabajadores por la afectación de las exportaciones", escribió en X.Tras considerar que se trata de "despidos ilegales", el dirigente sindical señaló que "se van a paralizar todos los controles en puertos, aeropuertos y aduanas, como así también se va a levantar la fiscalización en todas las barreras zoofitosanitarias del país"."Resulta inadmisible que se pretenda llevar adelante este ajuste en un organismo que cumple un rol esencial, siempre se autofinanció y además todos los años ha generado recursos millonarios para el Estado", consideró.Asimismo, prometió que "frente a los vínculos laborales que vencen el 31 de marzo y la amenaza de cesantías masivas en la Administración Pública, los estatales vamos a multiplicar las protestas en todos los ministerios y organismos en los próximos días".En las últimas semanas, dos funcionarios vinculados con la gestión del organismos estatales y de sus plantas laborales decidieron dejar de integrar el Gobierno nacional. El primero de ellos fue el el secretario de Transformación del Estado y Función Pública de la Jefatura de Gabinete, Armando Guibert, quien se encargaba de la negociación de paritarias con los gremios estatales y de resolver cuestiones como los contratos temporales.A su renuncia, este jueves se le sumó la del subsecretario de Empleo Público, Ricardo Martín Boccacci, quien dejó su cargo en medio de versiones en las que el Gobierno avanzaría con más cesantías de trabajadores estatales con la posible no renovación de miles de contratos que vencen el 31 de este mes. Si bien su desvinculación se conoció a través del Decreto 264/2024, no se difundieron las razones de la misma.Los sindicatos de empleados públicos anunciaron el "estado de alerta y movilización" ante la posibilidad de que no se renueven a fin de mes entre 50 mil y 70 mil de contratos que componen organismos públicos en todo el país.ATE denunció además este viernes una ola de despidos masivos en el ANSES que alcanzaría a más de 1200 trabajadores. Mediante un comunicado, el sindicato detalló que en las últimas horas fueron llegando los telegramas de despidos los cuales también alcanzan a personal de planta.En el mismo denuncian que "Milei y sus aliados vienen a erradicar derechos, destruir puestos de empleo y demoler los ingresos de los trabajadores, jubilados y sectores populares", pero "ATE tiene muy en claro de que lado estar: en la calle, junto a cada compañera y compañero".