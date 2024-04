Milei: tensión y pelea con casi toda la región

Escalan los conflictos diplomáticos entre el presidente Javier Milei y el resto de los países de la región. Luego de tildar a su par mexicano, Manuel López Obrador, de “ignorante” y al mandatario de Colombia, Gustavo Petro, de “asesino terrorista” las tensiones crecieron, pero con idas y vueltas.El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia sacó en primer lugar, como respuesta a las agresiones del mandatario argentinoi, un comunicado donde señala: “El Gobierno de la República de Colombia presenta su más enfático rechazo ante las nuevas declaraciones del señor Javier Milei, presidente de Argentina, en contra del presidente Gustavo Petro, en el marco de una entrevista con el medio CNN en Español, el pasado 26 de marzo”. Y asegura que esto “deteriora las posibilidades de entendimiento y cooperación para el progreso de ambos pueblos”.Luego de las declaraciones del presidente libertario, donde dijo que “mucho no se puede esperar de alguien que era un asesino terrorista”, el gobierno colombiano también decidió retirar al embajador en Argentina, Camilo Romero, y expulsar al diplomático en Colombia, Gustavo Dzugala.Según el comunicado, estas declaraciones “sin fundamento, que se han presentado de manera reiterativa” afectan de manera significativa las relaciones históricas de amistad entre las dos naciones. A fines de enero Milei llamó a Petro “comunista asesino” y un mes después, durante una exposición en la Conferencia Política de Acción Conservadora que se realiza en Maryland, Estados Unidos, agregó que “es una plaga letal para los propios colombianos”.No obstante, luego y en busca de reducir las tensiones, la Cancillería argentina confirmó el domingo por la noche que la ministra de Relaciones Exteriores, Diana Mondino, viajaría a Colombia y que este país retrocedería en el retiro de sus diplomáticos.Mediante un comunicado conjunto de ambas representaciones diplomáticas, los gobiernos de Argentina y Colombia mantuvieron conversaciones en las últimas horas "por precisas instrucciones de los presidentes de ambas naciones" con el objetivo de "afianzar las relaciones diplomáticas, acorde con las tradicionales relaciones de fraternidad, civilidad y los vínculos entre ambos pueblos en los planos político, comercial, cultural e institucional".En ese sentido, además manifestaron que "los respectivos gobiernos han dado pasos concretos para superar cualquier diferencia y afianzar esta relación".El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, expresó: “El Estado en Argentina asume las deudas de una élite de potentados. Es quitarle a los de abajo para darle a los de arriba, eso es lo que están haciendo. No va a funcionar”. Luego de estas críticas, Milei, en una entrevista a la CNN, aseguró: “Es un halago, que un ignorante como López Obrador hable mal de mí, me enaltece”.Ya en 2023, previo a las elecciones, Milei había dicho que el mandatario mexicano “es verdaderamente patético, lamentable, repugnante” y como respuesta López Obrador había contraatacado: “Llega el nuevo gobierno y dice que se acaban los subsidios, ya no va a haber inversión pública, el que quiere estudiar tiene que pagar, el que se enferma tiene que pagar, ese es el modelo neoliberal”.La relación con Brasil es de profunda distancia y también conflicto, aunque menos evidente que en los casos de Venezuela, México y Colombia.Es que Brasil y Argentina están de alguna manera obligados a sostener su vínculo en tanto son mutuamente sus principales socios comerciales.No obstante, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, tras haberle respondido pero sin digerir aún el anuncio pre-electoral de Milei de “no hacer negocio con países comunistas”, no construye una relación de cercanía con Milei.Es que el libertario, además de aquellas declaraciones, tiene explícita cercanía manifiesta con Jair y Eduardo Bolsonaro, rivales internos del presidente brasileño que lo desafían de modo constante. Desde la salida de Daniel Scioli, la embajada en Brasilia está a cargo del diplomático Pablo de Angelis, a la espera de la designación de Daniel Raimondi, el elegido por la administración libertaria.Mientras tanto, la relación con Venezuela sigue empeorando. En respuesta a la incautación de una aeronave venezolana-iraní que permaneció retenida en Argentina por una investigación sobre terrorismo, el gobierno de Nicolás Maduro anunció el cierre del espacio aéreo venezolano para los aviones argentinos.Yván Gil, canciller venezolano, escribió en su cuenta de X: “Venezuela ejerce plena soberanía en su espacio aéreo, y reitera que ninguna aeronave, que provenga o se dirija a la Argentina, podrá sobrevolar nuestro territorio”.La tensión creció cuando el régimen venezolano rechazó la llegada de gendarmes argentinos para reforzar la custodia de la embajada argentina en Caracas, que está albergando a políticos opositores a Maduro, vinculados a la candidata María Corina Machado, que denunciaron ser perseguidos por el gobierno. “Es un tema serio que no dejen entrar a una fuerza argentina para proteger la embajada”, aseguró Patricia Bullrich, ministra de Seguridad del gobierno libertario.Por su parte, Milei emitió un comunicado ratificando su condena al régimen de Maduro y ordenó que se protegiera la seguridad de los seis opositores refugiados.La relación con Bolivia tampoco es la mejor, ya en diciembre el presidente del país vecino, Luis Arce, había expresado: “Hay que parar las orejas. Somos países vecinos y hay que estar atentos de lo que pueda estar ocurriendo para tomar cualquier medida que sea necesaria para defendernos, para defender nuestra economía”.“No es lo que uno hubiera esperado que se haga. El discurso de campaña era uno y ahora se están tomando otras medidas adicionales a las que ya se había mencionado, que no solamente pueden afectar a nuestro país, puede afectar a todos los países vecinos de la Argentina”, alertó el jefe de Estado perteneciente al Movimiento al Socialismo (MAS).La sintonía ideológica entre el libertario Milei y el socialista Arce no es la mejor. No obstante, por el momento más allá de los mencionados "tiros" indirectos, no hubo conflictos abiertos, pese al vínculo nulo entre ambas administraciones.Tampoco es la mejor sintonía ideológica la que hay entre la gestión chilena de Gabriel Boric y el gobierno argentino de Milei, quien en la campaña del país trasandino apoyó abiertamente al candidato consevrador José Kast.Las tensiones con la administración del presidente chileno Boric aumentaron cuando la Cancillería de Chile manifestó su malestar a la Argentina por la conducta “ofensiva” del embajador Jorge Faurie, quien durante una reunión autoridades del país vecino sostuvo: “Mi país ya era potencia agrícola mientras ustedes recién aprendían a comer”. Desde el gobierno de Boric calificaron esta expresiones como irrespetuosa y ofensiva.A su vez, a dos años de su asunción, Boric había realizado una entrevista en la que le preguntaron su opinión sobre su par en Argentina, a lo que respondió: “No voy a hacer referencias personales. Claramente tenemos proyectos muy distintos, pero las evaluaciones le corresponden a los pueblos que ellos representan”.Por otro lado, Luis Lacalle Pou, presidente de Uruguay, aseguró que el vínculo con Argentina “empieza a tener un motivo de optimismo”. Javier Milei ha implementado desde su llegada a la presidencia, medidas que benefician al país vecino como el equilibrio de precios entre los dos países.Ya en diciembre, previo a la asunción de Milei, Lacalle Pou había expresado que las ideas liberales del presidente electo en Argentina beneficiarían a Uruguay: “Creemos que, bajo su manto liberal, va a ver al vecino y va a decir: ‘Así como yo soy liberal, quiero que tú seas libre’”.El presidente de Paraguay, Santiago Peña, ha expresado en reiteradas ocasiones su simpatía por su par argentino y en una entrevista que le realizaron a inicios de marzo aseguró: “Está queriendo hacer lo que hicimos nosotros, que es una economía de inflación baja, con deuda pública baja, con inversión alta. Milei intenta replicar el modelo paraguayo”.