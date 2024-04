Alberto Fernández criticó a Milei tras el acto con Richardson en Ushuaia: "Su servilismo es humillante"

Tras el anuncio de una base naval integral en conjunto con los Estados Unidos, el expresidente Alberto Fernández criticó la postura geopolítica del actual mandatario Javier Milei. "Su servilismo es humillante", apuntó."El Presidente argentino, hablando de 'expansiones territoriales', disfrazado de militar junto a una autoridad del ejército de Estados Unidos, nos llena de vergüenza como Nación. Ha dado un innecesario discurso que expresa la sumisión argentina a una nación extranjera", remarcó Fernández desde sus redes sociales.En ese sentido, expresó: "Sus palabras son también una provocación a nuestras hermanas naciones vecinas y a todos los países con quienes sostenemos fuertes lazos comerciales y culturales. Temo que el Presidente de Argentina, no tomó nota ni del fin de la guerra fría ni de la geopolítica que hoy se observa en el mundo".Finalmente, el ex mandatario consideró: "Su servilismo es humillante. Creo que nadie le pidió tanto. Ni las autoridades de los Estados Unidos".Luego del acto del jueves donde se entonaron las estrofas del himno norteamericano, Milei encabezó este viernes una nueva ceremonia donde agradeció a la jefa del Comando Sur de EEUU, Laura Richardson, por la entrega de un avión militar modelo Hércules C 130.