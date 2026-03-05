Papelón de Arietto: intentó impedir el ingreso de un trabajador a la planta de Lustramax a los empujones

La legisladora provincial de La Libertad Avanza fue filmada mientras intentaba negarle el acceso a Leandro Gómez, delegado de Lustramax, que había sido reincorporado por un fallo judicial.
#Política | Florencia Arietto impidió el ingreso de Leandro Javier Gómez, un trabajador de la empresa Lustramax que había sido reincorporado por un fallo judicial, a la planta ubicada en la localidad bonaerense de Malvinas Argentinas.pic.twitter.com/NI6AWLZr7n Política Argentina (@Pol_Arg) March 5, 2026
