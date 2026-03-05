Papelón de Arietto: intentó impedir el ingreso de un trabajador a la planta de Lustramax a los empujones

#Política | Florencia Arietto impidió el ingreso de Leandro Javier Gómez, un trabajador de la empresa Lustramax que había sido reincorporado por un fallo judicial, a la planta ubicada en la localidad bonaerense de Malvinas Argentinas.pic.twitter.com/NI6AWLZr7n  Política Argentina (@Pol_Arg) March 5, 2026

La diputada provincial de La Libertad Avanza, Florencia Arietto, protagonizó un insólito episodio este jueves por la mañana cuando intentó impedir el ingreso del delegado de Lustramax, Leandro Gómez, que había sido reincorporado a la planta por un fallo judicial.A través del expediente Nº PL-667-2026, la Justicia laboral rechazó todos los recursos presentados por la empresa y dejó firme la orden de reincorporación del trabajador. “Lustramax deberá permitir el ingreso del delegado Gómez en sus días y horario habitual de trabajo y no impedir el desarrollo de la actividad laboral y/o sindical del delegado demandado conforme el derecho de libertad sindical de raigambre constitucional", dictó el fallo.Además, no se trata de la primera resolución a favor de Gómez. El 11 de febrero pasado, la Justicia ya había rechazado un primer pedido de medida cautelar presentado por la compañía que se dedica a la producción de artícilos descartables, insumos de limpieza e higiene institucional.Desde mediados de enero de 2026, los trabajadores de Lustramax llevan adelante una serie de protestas tras el despido de 29 empleados. En ese contexto, denuncian despidos ilegales, incumplimiento de las conciliaciones obligatorias y deudas salariales.Por su parte, la empresa alega una presunta crisis económica y busca cerrar la planta. En ese contexto, la firma intentó impedir el ingreso del delegado sindical a la planta a través de vías judiciales. Con dos fallos en contra, la legisladora Arietto se interpuso en el camino del trabajador.