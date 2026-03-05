Kicillof le saca ventaja a Milei en la provincia y se impone en un eventual ballotage

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se impondría sobre el presidente Javier Milei en un hipotético ballotage en territorio bonaerense con el 48% de los votos contra el 41%, según un sondeo difundido este jueves. El relevamiento señala además que el 9% de los consultados no votaría a ninguno de los dos candidatos, mientras que el 3% aún no definió su posición.
La ventaja del mandatario provincial oscila entre 4 y 7 puntos según distintos monitoreos de opinión pública realizados entre febrero y marzo de 2026. El estudio, elaborado por la consultora Opinaia, confirma que la provincia de Buenos Aires continúa siendo el principal bastión opositor frente al gobierno nacional.
El conurbano aparece como el territorio clave para explicar esa diferencia. En la Tercera Sección Electoral —que incluye municipios como La Matanza, Lomas de Zamora y Quilmes— la gestión de Kicillof en áreas como educación y obra pública sostiene niveles de aprobación cercanos al 48%. En esos distritos, en cambio, Milei registra un diferencial negativo y una desaprobación de su política económica que supera el 55%.
El presidente mantiene mayor respaldo en el interior bonaerense, aunque el estudio también detecta un desgaste creciente en el segundo cordón del conurbano, vinculado al impacto de las tarifas y del transporte. En paralelo, dos segmentos que resultaron decisivos para su triunfo en 2023 —el voto joven y el de los jubilados— muestran signos de reconfiguración tras la crisis en las universidades y el aumento del costo de los medicamentos.
En términos de imagen, Kicillof alcanza una valoración positiva cercana al 45% en la provincia y es percibido por parte del electorado como un “escudo” frente al ajuste impulsado por el gobierno nacional. Milei, por su parte, registra en Buenos Aires una imagen positiva inferior a su promedio nacional, ubicada entre el 38% y el 39%, aunque conserva un núcleo duro de votantes cercano al 35%.