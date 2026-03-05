05.03.2026 / ENCUESTA

Kicillof le saca ventaja a Milei en la provincia y se impone en un eventual ballotage



Una encuesta difundida en marzo ubica al gobernador bonaerense por encima del presidente en territorio provincial. El conurbano aparece como el principal sostén electoral frente al desgaste del ajuste económico del gobierno nacional.




El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se impondría sobre el presidente Javier Milei en un hipotético ballotage en territorio bonaerense con el 48% de los votos contra el 41%, según un sondeo difundido este jueves. El relevamiento señala además que el 9% de los consultados no votaría a ninguno de los dos candidatos, mientras que el 3% aún no definió su posición.

La ventaja del mandatario provincial oscila entre 4 y 7 puntos según distintos monitoreos de opinión pública realizados entre febrero y marzo de 2026. El estudio, elaborado por la consultora Opinaia, confirma que la provincia de Buenos Aires continúa siendo el principal bastión opositor frente al gobierno nacional.

El conurbano aparece como el territorio clave para explicar esa diferencia. En la Tercera Sección Electoral —que incluye municipios como La Matanza, Lomas de Zamora y Quilmes— la gestión de Kicillof en áreas como educación y obra pública sostiene niveles de aprobación cercanos al 48%. En esos distritos, en cambio, Milei registra un diferencial negativo y una desaprobación de su política económica que supera el 55%.

El presidente mantiene mayor respaldo en el interior bonaerense, aunque el estudio también detecta un desgaste creciente en el segundo cordón del conurbano, vinculado al impacto de las tarifas y del transporte. En paralelo, dos segmentos que resultaron decisivos para su triunfo en 2023 —el voto joven y el de los jubilados— muestran signos de reconfiguración tras la crisis en las universidades y el aumento del costo de los medicamentos.

En términos de imagen, Kicillof alcanza una valoración positiva cercana al 45% en la provincia y es percibido por parte del electorado como un “escudo” frente al ajuste impulsado por el gobierno nacional. Milei, por su parte, registra en Buenos Aires una imagen positiva inferior a su promedio nacional, ubicada entre el 38% y el 39%, aunque conserva un núcleo duro de votantes cercano al 35%.

Lo más leído

1

Se hunde la imagen de Milei: el deterioro de la economía familiar y del empleo explican el malestar social

2

"El peronismo tiene que perdonarse": Pichetto se reunió con Cristina Kirchner y convocó a la unidad del PJ

3

Milei se disfrazó de Neo para dinamitar la justicia social y terminó enfrentando la furia en las redes

4

Desconcierto y reproches internos en el Gobierno por la liberación de Nahuel Gallo

5

Qué feriados hay en marzo 2026: fechas confirmadas y lo que viene

Más notas de este tema

Bullrich se reunió con el gendarme Nahuel Gallo en el senado tras su liberación

05/03/2026 - POLEMICA

Bullrich se reunió con el gendarme Nahuel Gallo en el senado tras su liberación

Papelón de Arietto: intentó impedir el ingreso de un trabajador a la planta de Lustramax a los empujones

05/03/2026 - Política

Papelón de Arietto: intentó impedir el ingreso de un trabajador a la planta de Lustramax a los empujones

Juan Bautista Mahiques juró como ministro de Justicia en una ceremonia encabezada por Javier Milei

05/03/2026 - CASA ROSADA

Juan Bautista Mahiques juró como ministro de Justicia en una ceremonia encabezada por Javier Milei

2015 © Política Argentina todos los derechos reservados.