Bullrich se reunió con el gendarme Nahuel Gallo en el senado tras su liberación

La jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, mantuvo este jueves una reunión con el gendarme Nahuel Gallo, quien fue liberado recientemente tras haber permanecido detenido durante 448 días en Venezuela. El encuentro se desarrolló a puertas cerradas en el Senado de la Nación.
1
Se hunde la imagen de Milei: el deterioro de la economía familiar y del empleo explican el malestar social
2
"El peronismo tiene que perdonarse": Pichetto se reunió con Cristina Kirchner y convocó a la unidad del PJ
3
Milei se disfrazó de Neo para dinamitar la justicia social y terminó enfrentando la furia en las redes