05.03.2026 / POLEMICA

Bullrich se reunió con el gendarme Nahuel Gallo en el senado tras su liberación

La jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, mantuvo este jueves una reunión con el gendarme Nahuel Gallo, quien fue liberado recientemente tras haber permanecido detenido durante 448 días en Venezuela. El encuentro se desarrolló a puertas cerradas en el Senado de la Nación.



Según trascendió, durante la conversación uno de los temas centrales fue el rol que tuvo la Asociación del Fútbol Argentino en las gestiones que permitieron la liberación y posterior repatriación del uniformado. La senadora buscó conocer detalles sobre el proceso que derivó en su regreso al país.

Bullrich no había estado presente en la conferencia de prensa que Gallo brindó el miércoles desde el Edificio Centinela, sede central de Gendarmería Nacional, donde el gendarme relató parte de la experiencia vivida durante su detención.

La reunión se dio pocos días después de su regreso a la Argentina, en medio de la repercusión política que generó el caso y de las discusiones sobre las gestiones diplomáticas y extraoficiales que se llevaron adelante para lograr su liberación.

