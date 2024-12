12.12.2024 / EXPULSIÓN DE EDGARDO KUEIDER

"Queriamos suspenderlo pero al no tener número, vamos a acompañar con la expulsión"

Así lo admitió el senador jujeño por la Libertad Avanza Ezequiel Atauche quien confirmó que la intención de la bancada libertaria no era expulsar al legislador entrerriano detenido in fraganti en la frontera con Paraguay con 200 mil dólares no declarados en su poder.