08.04.2026 / Política

"No es un delito": diputada libertaria renoció que utilizó pasajes del Congreso para que su hijo viaje gratis

Se trata de la legisladora salteña Gabriela Flores que en declaraciones radiales admitió que su hijo viajó con ella a Buenos Aires. "Estudia abogacía en Buenos Aires, así que va y viene", dijo.




En el marco de la investigación a Manuel Adorni por supuesto enriquecimiento ilícito y el escándalo de los créditos VIP a funcionarios libertarios, la diputada nacional de La Libertad Avanza, Gabriela Flores, admitió que utilizó pasajes del Congreso para llevar a su hijo a Buenos Aires. 

Flores habló en FM Noticias, donde los periodistas Paula Poma y Moisés Koss le consultaron si los viajes que se la vio realizando en avión con su hijo fueron con pasajes del Congreso de la Nación. La diputado respondió que sí

"Mi hijo estudia abogacía en Buenos Aires, así que va y viene. En alguna oportunidad pudo haber estado viajando con pasajes del Congreso", indicó, y remató a modo de defensa: "Eso no es un delito. No tengo nada que esconder"

Ante la repregunta de los periodistas, la diputada libertaria confirmó categóricamente: "Mi hijo viajó conmigo con pasajes del Congreso".

Luego, explicó: "Nosotros cuando asumimos tenemos la posibilidad de elegir los viáticos, te pueden dar pasajes de avión que los podes destinar a quien vos quieras y pasajes de colectivo". Y reiteró: "No hay irregularidades". 

Las declaraciones generaron repercusiones porque desde el propio espacio político habían cuestionado en el pasado este tipo de prácticas vinculadas al uso de recursos del Estado por parte de dirigentes. Esto mismo puso recientemente bajo la lupa a Manuel Adorni y a varios funcionarios de la administración libertaria. 

Lo más leído

1

Otro escándalo: Adorni se desplaza en un vehículo con 20 millones de pesos en multas

2

Chile suspendió la importación de gas argentino por no cumplir sus estándares de calidad

3

EE.UU. exige a Brasil desmantelar Pix: la pelea por el sistema que desafía a Visa y Mastercard

4

"¿Me prestás a tu abuela?": burla con IA a Adorni por las jubiladas que le financiaron el departamento sin conocerlo

5

EE.UU. ordenó a sus embajadas combatir la "propaganda antiamericana" usando X y operaciones psicológicas militares

Más notas de este tema

La CGT se pone en marcha contra milei y prepara una movilización masiva por el Día del Trabajador

08/04/2026 - 1 DE MAYO

La CGT se pone en marcha contra milei y prepara una movilización masiva por el Día del Trabajador

Macri sale de caza en el Interior y el PRO se reorganiza para disputar el poder ante el desgaste libertario

08/04/2026 - ADORNI DESGASTÓ AL GOBIERNO DE MILEI

Macri sale de caza en el Interior y el PRO se reorganiza para disputar el poder ante el desgaste libertario

La imagen de Milei cayó y la economía vuelve a golpear: el peor momento de la gestión libertaria

08/04/2026 - ENCUESTA

La imagen de Milei cayó y la economía vuelve a golpear: el peor momento de la gestión libertaria

2015 © Política Argentina todos los derechos reservados.