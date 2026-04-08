"No es un delito": diputada libertaria renoció que utilizó pasajes del Congreso para que su hijo viaje gratis

En el marco de la investigación a Manuel Adorni por supuesto enriquecimiento ilícito y el escándalo de los créditos VIP a funcionarios libertarios, la diputada nacional de La Libertad Avanza, Gabriela Flores, admitió que utilizó pasajes del Congreso para llevar a su hijo a Buenos Aires.Flores habló en FM Noticias, donde los periodistas Paula Poma y Moisés Koss le consultaron si los viajes que se la vio realizando en avión con su hijo fueron con pasajes del Congreso de la Nación. La diputado respondió que sí"Mi hijo estudia abogacía en Buenos Aires, así que va y viene. En alguna oportunidad pudo haber estado viajando con pasajes del Congreso", indicó, y remató a modo de defensa: "Eso. No tengo nada que esconder"Ante la repregunta de los periodistas, la diputada libertaria confirmó categóricamente:".Luego, explicó: "Nosotros cuando asumimos tenemos la posibilidad de elegir los viáticos, te pueden dar pasajes de avión que los podes destinar a quien vos quieras y pasajes de colectivo". Y reiteró: "No hay irregularidades".Las declaraciones generaron repercusiones porque desde el propio espacio político habían cuestionado en el pasado este tipo de prácticas vinculadas al uso de recursos del Estado por parte de dirigentes. Esto mismo puso recientemente bajo la lupa a Manuel Adorni y a varios funcionarios de la administración libertaria.