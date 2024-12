La Cámpora organiza navidades solidarias en los barrios de todo el país

Este 23 y 24 de diciembre, Len los barrios de todo el país con la idea de que a ninguna familia le falte un plato de comida para compartir en Nochebuena.La actividad, será abierta para todas y todos los que quieran colaborar con alguna tarea, consiste en entregar comida navideña en los barrios. Hace más de un mes la organización realiza actividades, donaciones y colectas tanto de alimentos como de juguetes para hacerlo posible."Lo que les pido es quede los que les cuesta llegar a fin de mes, de los que están solos y solas. Seamos solidarios en esta Navidad y”, expresó el diputado nacional y líder de La Cámpora Máximo Kirchner.En ese sentido, apuntó:"Tenemos un Gobierno que habla de Dios, Patria y familia mientras se ocupan de destruir los lazos más profundos de los argentinos y las argentinas.Los pibes y las pibas comen en los comedores, los padres y las madres donde pueden y las familias se parten al medio”.En la misma línea, la Secretaria General de la organización,, dijo que “este Gobierno no solo golpea a las familias argentinas con los tarifazos, el desempleo y el recorte a los jubilados sino que"Nosotros queremos que cada argentino pueda compartir una Navidad en familia y nos organizamos solidariamente para que no convenzan a nadie de que no lo merece”, remarcó.Durante todo el mes de diciembre, la militancia recibió donaciones de alimentos no perecederos en las unidades básicas, al mismo tiempo que los militantes de secundarios y universidades se organizaron para hacer una colecta de juguetes en todas las provincias del país. Mientras tanto, La Cámpora invita a seguir acercándose a las unidades básicas de la organización en todo el país para ayudar a que sus vecinas y vecinos puedan pasar una Navidad en familia, con juguetes para las niñas y niños, y un plato de comida en la mesa.