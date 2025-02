Un reconocido periodista santafesino abandona su carrera en los medios para unirse a La Libertad Avanza

#Medios | El periodista santafesino Juan Pedro Aleart anunció que abandona su carrera en los medios de comunicación para unirse a La Libertad Avanza.pic.twitter.com/VpschL0DJn — Política Argentina (@Pol_Arg) February 7, 2025

El reconocido conductor de televisión santafesino Juan Pedro Aleart sorprendió este viernes al anunciar en vivo su decisión de dejar los medios para competir en las elecciones de 2025. Sobre el final de su programa en Televisión Litoral, confirmó su candidatura dentro de La Libertad Avanza (LLA), el partido del Presidente de la Nación."Llegó el momento, les quiero contar que hoy es mi último día en 'De 12 a 14'. Lo digo contento, con alegría, he dado todo en cada lugar que me ha tocado estar en estos 17 años de carrera", expresó Aleart al despedirse de la audiencia.El periodista destacó que su decisión de sumarse a LLA se basa en una afinidad ideológica con el espacio político. "He decidido trabajar por la provincia de Santa Fe y por Rosario y lo voy a hacer por la fuerza política que más me representa", afirmó.Si bien su precandidatura es para integrar la convención constituyente, el 2025 también será un año electoral clave en Santa Fe, con elecciones legislativas en juego. Esto deja abierta la posibilidad de que su carrera política se extienda a otros cargos en el futuro.En su despedida, Aleart no dejó de agradecer a la empresa donde trabajó durante años. "Esta empresa me ha abierto las puertas siempre, incluso en el momento más duro de mi vida. Por eso les digo gracias, gracias, gracias", cerró emocionado.