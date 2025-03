Lilia Lemoine no descartó que haya muertos en futuras marchas contra el Gobierno: "Puede llegar a pasar"

Tras la brutal represión del miércoles a los jubilados, la diputada nacional Lilia Lemoine sugirió que podría haber muertos en futuras manifestaciones."Si pasa una cosa como la que pasó, que es un espanto,", sostuvo repudiablemente Lemoine, en referencia a la violenta represión de la Policía Federal y la Policía de la Ciudad contra jubilados e hinchas de fútbol en las inmediaciones del Congreso.Las declaraciones las hizo durante una entrevista en la que el conductor Fabián Doman la interrumpió y le preguntó si con esa frase también incluía la posibilidad de perder vidas humanas, a lo que Lemoine respondió sin dudar: "El periodista Mariano Yezze reaccionó de inmediato y le recordó: "No. No tiene que pasar. No debería pasar." Luego recordó casos emblemáticos de represión en Argentina, como los asesinatos de Kosteki y Santillán en 2002 y el de Mariano Ferreyra en 2010.Al respeco,que se mostró en una linea diferente a la del Gobierno y consideró sobre la marcha “tiene que expedirse la justicia” y sostuvo que el derecho a la protesta “representa un ejercicio de la democracia”.Ante lo que la diputada, durante una entrevista en el canal de streamigRaaaro, consideró: “Macri quedó a la derecha de Villarruel porque no es bobo. Hay que defender a Patricia Bullrich”, sostuvo.