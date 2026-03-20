Ya ni los chistes le funcionan: una encuesta marca una drástica caída en la imagen de Milei

Según los resultados, el 66,2% de las personas consultadas consideró que Javier Milei ya no resulta gracioso, en referencia a su perfil mediático y a la utilización de recursos humorísticos en sus intervenciones públicas. El dato fue interpretado como un indicio de desgaste en la construcción de su figura política.

En la misma línea, el 62% de los encuestados manifestó que no cree que el país vaya a mejorar en el corto plazo. El resultado reflejó un clima de incertidumbre y expectativas pesimistas respecto de la evolución de las principales variables económicas.El relevamiento evidenció además un crecimiento del descontento social y cuestionamientos sobre la orientación del programa económico. En ese contexto, el estudio aportó nuevos elementos al debate político en torno al impacto de las políticas oficiales y al vínculo del Presidente con la opinión pública.