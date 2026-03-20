20.03.2026 / Grave

La ONU denuncia un "retroceso alarmante" en las políticas de DD.HH. de Milei a 50 años del golpe

A 50 años del golpe de Estado, expertos de ONU advierten que el Gobierno está desmantelando las políticas de Memoria, Verdad y Justicia, así como las unidades de investigación. También cuestionan el discurso que "minimiza" los crímenes de la dictadura y el "posible otorgamiento de indulto a militares condenados".