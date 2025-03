Fuerte cruce con amenazas entre Viviana Canosa y el "Gordo" Dan: "Me va a encantar verte en los tribunales"

Me va a encantar verte en los tribunales!

Viviana Canosa se convirtió en el centro de la polémica tras hacer fuertes editoriales contra el gobierno de Javier Milei. Esto hizo que la periodista sea atacada en redes sociales y en las últimas horas, protagonizó un tenso ida y vuelta con el militante libertario Gordo Dan.Todo se desató cuando Canosa habló en su programa en El trece sobre la reacción del tuitero ante la noticia del grave estado de salud del fotógrafo Pablo Grillo.Ante esto, él usó su cuenta de la red social X (ex Twitter), y le respondió picante. "Che mentirosa @vivicanosaok acá está el video del que me reía. No me reí del estado de salud del fotógrafo", comenzó diciendo. Y siguió: "Me reí de un video donde estaban hablando de otra cosa y vos publicaste una screen sacada de contexto. Ahora vamos a empezar a jugar en serio. Te va a salir cara esta".Como era de esperarse, esto tuvo una gran repercusión y el tuitero comenzó a recibir cientos de mensajes hostiles, repudiando la actitud que tuvo. Ante esto, decidió hablarle por privado a Viviana Canosa.Sin dudarlo, la periodista subió una captura a su cuenta y le contestó. "Me están amenazando de muerte por lo que hiciste. Te vas a comer una grave denuncia, nos vemos", expresó el Gordo Dan. "Me va a encantar verte en los tribunales. Gracias por tu mensaje directo. Te espero. Abrazo", contestó picante Canosa.Lejos de quedarse callado, Dan contraatacó con una fuerte respuesta: "Tomar cloro y chuparle la pi... a Alberto te dejó ciega".Rápidamente, Canosa comenzó a recibir todo tipo de respuestas en su post por parte de los usuarios. Muchos a favor, otros en contra, pero todos hablando de este cruce virtual que se desató en las últimas horas.